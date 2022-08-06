"Военные знают, когда начинать": Данилов анонсировал контрнаступление ВСУ

В СНБО рассказали, от чего зависят сроки контрнаступления ВСУ / Фото УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о перспективах контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Сроки контрнаступления Вооруженных сил Украины определяют военные во главе с верховным главнокомандующим, подчеркнул он в интервью ТРК Киев.

Секретарь СНБО уверен в том, что "диванные" эксперты не владеют информацией о реальной ситуации на фронте.

"Давайте будем спокойно относиться к этим вещам, когда это (контрнаступление. - Ред.) будет происходить. Военные знают свое дело, знают, когда им нужно начинать, и главное, как быстро, как с наименьшим количеством потерь делать полезное дело для нашей страны - освобождать наши территории от оккупанта", - сказал он.

Данилов добавил, что "надо набраться терпения и увидеть все это воочию".

Война в Украине

В Генштабе Вооруженных сил Украины ранее заявили, что Россия отправляет свои войска к северо-восточным районам Херсонской области. Враг перебрасывает туда большое количество военной техники и оружия. В украинском командовании полагают, что захватчики могут пойти в наступление в глубину территории, чтобы попробовать перевести ВСУ в оборону.

Продолжаются бои на Донбассе. Оккупанты сконцентрировали свои усилия в районах Бахмута и Авдеевки. Захватчики пытаются создать условия для захвата Соледара с Бахмутом с целью оттеснения армии Украины от западной окраины Донецка.

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