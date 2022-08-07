ВСУ освободили от оккупантов уже 1060 населенных пунктов - Зеленский

ВСУ / УНИАН

ВСУ с начала полномасштабного вторжения России освободили от оккупантов уже 1060 населенных пунктов.

На этой неделе наши защитники и разведчики добились значительных результатов в разрушении логистики российской армии и уничтожении тыловых баз оккупантов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Всего уже освобождено 1060 населенных пунктов, и абсолютное большинство из них нуждаются в значительных восстановительных работах, разминировании, строительстве социальных объектов", – отметил Зеленский.

Он добавил, что на освобожденных территориях в августе и сентябре будут проводить необходимые работы, чтобы создать людям условия для нормальной жизни и подготовки к осенне-зимнему сезону.

Напомним, ранее военный эксперт Сергей Кузан заявил, что Россия проваливает наступление на Донбассе. Поставленные задачи не выполняются, захватчики не могут подойти к укрепрайону ВСУ в Донецкой области. Сложная для войск РФ ситуация и на Херсонщине, где контрнаступает украинская армия. Чтобы попытаться выровнять обстановку, на Херсонском направлении, оккупанты открывают второй фронт на юге.

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что Украина будет решать вопрос Крымского полуострова военным путем. По его мнению, украинская армия первой зайдет в Крым. Для реализации такого сценария понадобится тяжелая артиллерия.

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