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Если ВСУ освободят Херсон, будут ATACMS с пуском до 300 км для ударов по врагу в Крыму – эксперт

6 августа 2022, 06:45

Даже с тем оружием, которое есть сейчас, армия Украины в случае продвижения сможет поражать военные объекты РФ на севере Крыма, считает Сергей Кузан.

Крым Херсон
Освобождение Херсона приблизит артиллерию армии Украины к захваченному Крыму - эксперт / Коллаж УНИАН, Суспільне

Битва за юг Украины – ключ к Крыму. Если ВСУ смогут освободить захваченный Херсон, удастся приблизиться к оккупированному Крыму, а Запад передаст Киеву ракеты ATACMS с дальностью стрельбы до 300 километров. Причем в случае продвижения украинская армия сможет поражать российские военные базы на полуострове даже тем оружием, которое есть уже сейчас. Об этом заявил директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан.

В интервью Главреду он рассказал о том, что ситуация на южном фронте в обязательном порядке скажется на будущих планах по освобождению Крыма. Полуостров по-прежнему зависит от днепровской воды, и ситуация с водоснабжением АР связана с последствиями военных действию на юге.

"Обязательно скажется. Потому что юг - это ключ к Крыму. И, разумеется, Крым, как зависел, так и зависит от днепровской воды – от того, отобьем ли мы, продвинемся ли в этом направлении, или снова сможем заблокировать воду в Крым", - отметил Кузан.

По его мнению, если украинские войска смогут отбить Херсон, они приблизятся к захваченному Крыму и смогут доставать до военных объектов на оккупированном полуострове.

"И это новая военная компонента – отбив Херсон, мы значительно приблизимся к территории Крыма. Применяя дальнобойную артиллерию, мы сможем достать до российских военных объектов, в частности, на территории Крыма", - объяснил эксперт.

Также он добавил, что если военная операция ВСУ по освобождению Херсона завершится успешно, Украина получит ракеты ATACMS с дальностью пуска до 300 километров. Тогда артиллерия украинской армии будет доставать до Крымского полуострова. Уже сейчас, если силы обороны Украины продвинутся, появится возможность доставать до севера Крыма, где расположены основные базы оккупантов.

"А если наша операция по освобождению Херсона будет успешной, следующим этапом в поставках оружия Украине будет передача нам дальнобойной ракеты типа ATACMS с дальностью до 300 км. Соответственно, мы сможем поражать военные объекты на территории Крыма. Но даже с применением уже имеющихся вооружений мы также, находясь ближе, теперь можем достать до их основных баз, которые расположены на севере Крыма. Таким образом, даже не перейдя Днепр, у нас есть потенциальная возможность угрожать Крыму", - подчеркнул Сергей Кузан.

Напомним, ранее военный эксперт Сергей Кузан заявил, что Россия проваливает наступление на Донбассе. Поставленные задачи не выполняются, захватчики не могут подойти к укрепрайону ВСУ в Донецкой области. Сложная для войск РФ ситуация и на Херсонщине, где контрнаступает украинская армия. Чтобы попытаться выровнять обстановку, на Херсонском направлении, оккупанты открывают второй фронт на юге.

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что Украина будет решать вопрос Крымского полуострова военным путем. По его мнению, украинская армия первой зайдет в Крым. Для реализации такого сценария понадобится тяжелая артиллерия.

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