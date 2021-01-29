Россия забросила "ЛДНР" и новые проекты Суркова: эксперт объяснил планы России по Донбассу

Россия может реанимировать "Новороссию" на Донбассе - политолог / УНИАН

Проведение в оккупированном Донецке форума "Русский Донбасс" связано с намерением России реализовать ряд ключевых целей. Москва пытается показать, что несмотря на неприсоединение ОРДЛО, россияне якобы не забывают об этих территориях. При этом в Кремле демонстрируют, что в случае усиления давления Запада, на Донбассе будет реанимирован проект "Новороссия" с целью захвата все территорий Донецкой и Луганской области.

Как заявил политолог Олег Саакян в эфире телеканала Украина 24, при помощи форума в Донецке Россия решает несколько задач. На оккупированных территориях появились мнения о том, что Москва "кинула" ОРДЛО: выезд в РФ и Украину запрещен, а само российское государство отказывается присоединять захваченные районы.

"Нужно было дать месседж точки выхода. Мол, нет, Россия не забывает. Не присоединили, но, тем не менее, это "русский регион" и так далее, чтобы снизить уровень разочарования", - отметил он.

По мнению аналитика, второй сигнал направлен на международное направление. Ранее Путин уже заявлял, что санкционная политика может стать причиной вооруженных конфликтов. Поэтому здесь Москва демонстрирует намерение реанимировать проект "Новороссия" при условии давления на КремльЧитайте такжеАрестович объяснил, почему планы Кремля по Донбассу обернутся России ударом

"Если санкции продолжатся, тут реанимируется под новой вывеской концепт "Новороссия", заявляются претензии на всю территорию Донецкой и Луганской области. И вбрасывается месседж, что ничего не закончилось, не будет никакого замораживания, и в любой момент может быть активизация. Это поднятие ставок", - считает Саакян.

Напоследок он добавил, что третий месседж направлен на достижение целей внутри самой России. Владислав Сурков работает над созданием новых политических проектов "правого толка", в рамках которых будет использоваться риторика, связанная с Донбассом.

"Там будут появляться персонажи вроде Захара Прилепина и других, которые героизированы во время активной фазы российской агрессии на востоке Украины. Форум нужен, чтобы подогреть вес этих территорий для проекта "русского мира". Там появятся деятели, которые будут говорить "от имени Донбасса", - подчеркнул Олег Саакян.Читайте такжеУ Путина ответили на предложение о присоединении Донбасса к РФ

Форум "Русский Донбасс" в Донецке