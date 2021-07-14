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"Русофобы и клептократы": в Крыму после статьи Путина вспыхнули идеей новой агрессии против Украины

14 июля 2021, 11:37
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В оккупированном Крыму повторили мантру Путина о "едином народе" и заявили о готовности России "поддержать братский украинский народ".

Владимир Константинов
Константинов призвал Россию "спасти Украину" / УНИАН

Самопровозглашенный глава "крымского парламента" Владимир Константинов выступил с инициативой создания так называемой "международной платформы по спасению Украины". Россия, дескать, должна спасти украинское государство от "развала ее государственности, попрания ее суверенитета западными кураторами и внешнего управления", так как русские и украинцы якобы являются "одним народом". Об этом он заявил по мотивам статьи Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".

"Уверен, что настал момент учредить международную украинскую платформу по спасению Украины от развала ее государственности, попрания ее суверенитета западными кураторами и внешнего управления. Русские и украинцы – один народ, и мы не должны оставлять наших братьев один на один с узурпаторами", - сказал Константинов в комментарии российскому информагентству РИА Новости.

Он утверждает, что антироссийские силы, дескать, при помощи "государственного переворота", который поддерживался "западными кураторами", "захватили власть в Украине", и теперь создают "украинскую анти-Россию".

"Мы не имеем права отдавать Украину на растерзание русофобам и клептократам. Что будет, если мы сдадим им Украину? Кто будет следующим?" – сказал один из главарей захваченного россиянами Крыма.Читайте также"Ошибочно и безграмотно": в Крыму разразились резкой инициативой в адрес Украины по границам

Также он добавил, что статья Путина указывает на готовность Москвы "поддержать братский украинский народ". При этом он не уверен, что это нужно украинцам.

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"Теперь главный вопрос, насколько готово к незамедлительным и решительным действиям украинское общество?" – подчеркнул Владимир Константинов.

Статья Путина об Украине

Российский президент Владимир Путин 13 июля опубликовал свою статью об Украине. Он обвинил украинское государство в, дескать, отсутствии желания разрешить конфликт на Донбассе на базе Минских соглашений и якобы организации "кровавых провокаций" в регионе.

Кроме того, Путин назвал Украину элементом "глобального заговора" против России и обвинил украинское государство в том, что Киев якобы оставил Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ сказал, что не читал статью Путина и пошутил над ситуацией, отметив, что у Путина есть время писать публикации об Украине, однако нет возможности для проведения украино-российских переговоров на уровне двух стран.

Владимир Путин, в свою очередь, посоветовал Зеленскому и украинским властям внимательно прочитать его статью перед тем, как договариваться о встрече двух президентов.

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