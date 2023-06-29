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"С ним обращаются осторожно": появились новые подробности задержания Суровикина

Ангелина Подвысоцкая
29 июня 2023, 20:58 обновлено 29 июня, 21:03
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Некоторые источники утверждают, что Суровикина могут удерживать на его рабочем месте.
наручники, Суровикин
Суровикина арестовали после наступления Пригожина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Замкомандующего Объединенной группировки российских войск в Украине Сергей Суровикин якобы уже был отпущен. Об этом сообщает российское издание Важные истории.

Пропагандисты утверждают, что Суровикин якобы вовсе не был арестован, а всего лишь был допрошен. Об этом говорят источники, близкие к Генштабу и ФСБ.

Источник ВЧК-ОГПУ говорит, что Суровикина могли допрашивать и удерживать у него в кабинете. Таким образом его родственники действительно могут не лгать насчет того, что он якобы на рабочем месте.

видео дня

"У Пригожина пока есть политический иммунитет, в отличие от Суровикина. При этом, Пригожин гнул свою линию публично и открыто, чего не скажешь о Суровикине, который с самого начала войны плел интриги в Генштабе", - говорится в сообщении.

По данным Bloomberg, Суровикина могут держать в одном месте, но не в тюрьме. С ним якобы "обращаются осторожно, чтобы не разозлить других военных, которые восхищаются достижениями Суровикина в армии".

Путин начал чистки

Британское издание Financial Times пишет, что высокопоставленный генерал российских оккупантов Сергей Суровикин задержан за хорошие отношения с главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, который ранее устроил военный мятеж с походом на Москву.

"От Суровикина, высокопоставленного российского генерала, который, как известно, имел хорошие отношения с владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, не было никаких сообщений в течение нескольких дней. Его задержали", - рассказали журналисты со ссылкой на три источника.

По данным журналистов, в верхушке РФ сказали, что Путин начал операцию по очищению верхушки служб безопасности. Военный мятеж Пригожина, который стал первой за последние десятилетия попыткой переворота, подорвал "авторитет" Путина, и теперь директор РФ пытается восстановить свою репутацию и подавить критику.

Позже журналисты Reuters сообщили о том, что после Суровикина исчез и начальник штаба Вооруженных сил генерал Валерий Герасимов. Он не появлялся ни на публике, ни на государственном телевидении после прерванного в субботу мятежа, когда лидер наемников Евгений Пригожин потребовал выдачи Герасимова.

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