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СБУ не впустила в украинское небо самолет соратника Медведчука: тот хотел в Россию

12 ноября 2021, 13:38
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Злоумышленники пытались вывести самолет из-под санкций СНБО.

Тарас Козак
СБУ не пустила самолет нардепа Козака в украинское небо / Униан

СБУ и "Украэрорух" не пустили самолет народного депутата, который находится под санкциями и является подозреваемым в госизмене. Речь идет о соратнике пророссийского политика Виктор Медведчука Тарасе Козаке.

По данным спецслужбы, злоумышленники пытались вывести самолет из-под санкций СНБО. Для этого они даже сменили бортовой номер воздушного судна. Всего под санкциями в рамках соответствующего дела находятся пять самолетов Тараса Козака

Уже с новым бортовым номером судно 10 ноября пыталось пересечь воздушное пространство Украины – на пути в Россию из одной из стран Евросоюза. Впрочем, СБУ сработала совместно с Украэрорухом и Госавиаслужбой Украины и запретила транзит бизнес-джета

Как сообщал Главред, в начале 2021 года именно по представлению СБУ СНБО ввел санкции в отношении оператора воздушных судов JET4U и компаний-владельцев бизнес-джетов. Ими пророссийские украинские политики летали в Россию.

Самолет Тараса Козака летел в Россию / СБУ

Что известно о санкциях против Тараса Козака:

  • Санкции против ближайшего соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его телеканалов ввели в феврале 2021 года.
  • Отмечается, что санкции должны действовать до окончания срока временной оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины в отношении России о возмещении убытков в связи с оккупацией полуострова.
  • В мае Козаку и Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в оккупированном Крыму.
  • На территории Украины Козака нет. В мае появилась информация, что он сбежал из Украины на самолете белорусского олигарха.

К слову, на заседании Совета нацбезопасности и обороны 10 ноября приняли решение ввести санкции против компаний, на которые зарегистрированы три самолета Тараса Козака и Виктора Медведчука.

viber
СНБО СБУ государственная измена Тарас Козак
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