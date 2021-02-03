Украина ввела санкции против двух авиакомпаний: в СБУ назвали причину

Санкции введены на основании нарушений, выявленных Службой безопасности.
По инициативе Службы безопасности Украины в отношении молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применены санкции.
Ограничительные меры наложены за совершение полетов в РФ и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства, сообщает пресс-центр СБУ.
"На основании выявленных нарушений Служба безопасности рекомендовала СНБО применить к указанным компаниям такие санкции как: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что санкции должны действовать до окончания срока временной оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины в отношении России о возмещении убытков в связи с оккупацией полуострова.
Ранее сообщалось, что санкции Украины касаются самолетов, которыми пользуются Тарса Козак и Виктор Медведчук для полетов в Россию.
После того, как против лидера ОПЗЖ ввели американские санкции, воздушные судна перерегистрировали в Молдове.
Читайте такжеЗеленский назвал причину санкций против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK
Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина:
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
- Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
- В частности, речь идет об ООО Ариадна ТВ, ООО Новый Формат ТВ, ООО ТВ Выбор, ООО Общество Телерадиокомпания 112-ТВ, ООО Лидер ТВ, ООО Партнер ТВ, ООО Новости 24 часа, ООО Новые коммуникации.
- По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.