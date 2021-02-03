Украина ввела санкции против двух авиакомпаний: в СБУ назвали причину

В СБУ рассказали о санкциях против авиакомпаний / УНИАН

По инициативе Службы безопасности Украины в отношении молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применены санкции.

Ограничительные меры наложены за совершение полетов в РФ и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства, сообщает пресс-центр СБУ.

"На основании выявленных нарушений Служба безопасности рекомендовала СНБО применить к указанным компаниям такие санкции как: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что санкции должны действовать до окончания срока временной оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины в отношении России о возмещении убытков в связи с оккупацией полуострова.

Ранее сообщалось, что санкции Украины касаются самолетов, которыми пользуются Тарса Козак и Виктор Медведчук для полетов в Россию.

После того, как против лидера ОПЗЖ ввели американские санкции, воздушные судна перерегистрировали в Молдове.

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