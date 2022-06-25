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Шагов Украины по вступлению в НАТО пока не будет, Альянс отверг стремления Киева – Офис Зеленского

25 июня 2022, 21:25

Украина намерена настаивать на том, чтоб в новой стратегии НАТО был более строгий подход в отношении России, сказал Игорь Жовква.

Зеленский, НАТО
В НАТО не поддержали стремление Украины к интеграции, поэтому Киев не пока будет предпринимать каких-либо шагов - Жовква / Фото Reuters, instagram.com/zelenskiy_official

Официальный Киев пока не намерен идти на какие-либо шаги по вступлению в Североатлантический альянс, поскольку в НАТО отвергли устремления Украины по интеграции в блок. В новой стратегической концепции Альянс должен подтвердить партнерство с украинским государством и внести серьезные изменения относительно позиции организации по России. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

В интервью для Financial Times он рассказал о том, что Украина пока не будет предпринимать новых шагов, направленных на вступление страны в НАТО, поскольку страны Альянса отвергли амбиции Киева.

Читайте такжеБазы НАТО в Украине только в обмен на вступление в Альянс: Зеленский заявил Западу о позиции Киева"Члены НАТО отвергли наши устремления. Ничего другого в этом плане делать не будем", - сказал Жовква.

Однако, по его словам, на саммите в Мадриде Североатлантический альянс должен подтвердить свое обязательство развивать партнерство с Украиной. Государство признает, что в краткосрочной перспективе не сможет вступить в НАТО, но нуждается в гарантиях продолжения сотрудничества.

Также он добавил, что Украина намерена настаивать на том, чтобы любые упоминания об РФ как о партнера были исключены из стратегической концепции коллективного блока безопасности Запада.

"Мы ожидаем, что в стратегической концепции НАТО будут более строгие и суровые предупреждения российскому агрессору", - подчеркнул Игорь Жовква.

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Планы Украины по вступлению в НАТО

Президент Владимир Зеленский в апреле заявлял о том, что Украина готова была бы вступить в Североатлантический альянс, однако никто Киеву этого не предлагает. В такой ситуации украинское государство будет искать модели безопасности, которые обеспечат защиту украинцев.

Глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что НАТО не закрывает свои двери для Украины. Однако сейчас не время обсуждать данный вопрос. Говорить на тему интеграции украинского государства в Альянс следует после завершения войны России против Украины.

Журналист исследовательской группы Bellingcat Христо Грозев заявлял, что в Альянсе высоко оценивают профессионализм ВСУ на войне с Россией. По его мнению, Украина могла бы вступить в Альянс, однако это остается политическим вопросом, который следует обсуждать с Москвой.

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