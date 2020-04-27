Кличко жестко наказал "дебошира" Слончака

Слончак больше не замглавы КГГА, поделился мэр.
Мэр Киева Виталий Кличко наказал замглавы Киевской городской госадминистрации Владимира Слончака после инцидента с полицией.
Слончак уволен, поделился градоначальник в своем канале в Telegram.
Кличко подчеркнул, что уже экс-замглавы КГГА должен отвечать за свои поступки по закону.
"Извиняюсь перед правоохранителями и киевлянами за такое недостойное поведение заместителя председателя КГГА. Я не раз говорил, что никого покрывать не буду!..", – отметил мэр.
Ранее нардеп Александр Дубинский сообщил, что вечером 26 апреля в Киеве полицейские остановили авто Mercedes, которое нарушило правила дорожного движения, – за рулем была депутат Киевгорсовета Людмила Костенко, по предварительным сведениям, пьяная.
Пассажир иномарки – Владимир Слончак ударил в лицо полицейского, правоохранителю предоставили медпомощь. СМИ добавили, что "неадекватного дебошира-заместителя задержали".