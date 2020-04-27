Кличко жестко наказал "дебошира" Слончака

Владимир Слончак уволен / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко наказал замглавы Киевской городской госадминистрации Владимира Слончака после инцидента с полицией.

Слончак уволен, поделился градоначальник в своем канале в Telegram.

Кличко подчеркнул, что уже экс-замглавы КГГА должен отвечать за свои поступки по закону.

"Извиняюсь перед правоохранителями и киевлянами за такое недостойное поведение заместителя председателя КГГА. Я не раз говорил, что никого покрывать не буду!..", – отметил мэр.

Ранее нардеп Александр Дубинский сообщил, что вечером 26 апреля в Киеве полицейские остановили авто Mercedes, которое нарушило правила дорожного движения, – за рулем была депутат Киевгорсовета Людмила Костенко, по предварительным сведениям, пьяная.

Пассажир иномарки – Владимир Слончак ударил в лицо полицейского, правоохранителю предоставили медпомощь. СМИ добавили, что "неадекватного дебошира-заместителя задержали".