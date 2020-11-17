"Слугу народа" засекли за пересылкой эротичеких видео в Раде

Слугу народа застали за эротической перепиской в Раде

Нардепа от Слуги народа Анатолия Драбовского застали за пересылкой эротического видеоролика своему коллеге Олегу Тарасову во время перерыва в заседании Верховной рады.

Соответствующее видео снял журналист Алексей Липовецкий - после пересылки ролика с обнаженной женщиной нардеп почистил память своего смартфона, поскольку высветилось сообщение о недостаточном ее количестве. Он удалил видео брифинга главы МОЗ Максима Степанова.

Также на кадрах, снятых журналистом, видно, что в телефоне парламентария сохранены другие эротические изображения.

62-летний Драбовский в 2019 году был избран народным депутатом Верховной рады Украины от партии "Слуга народа"по избирательному округу № 12 в Виннице. До этого он работал ректором Винницкого кооперативного института.