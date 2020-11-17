"Слугу народа" засекли за пересылкой эротичеких видео в Раде

На кадрах, снятых журналистом, видно, что в телефоне парламентария сохранены другие эротические изображения.
Нардепа от Слуги народа Анатолия Драбовского застали за пересылкой эротического видеоролика своему коллеге Олегу Тарасову во время перерыва в заседании Верховной рады.
Соответствующее видео снял журналист Алексей Липовецкий - после пересылки ролика с обнаженной женщиной нардеп почистил память своего смартфона, поскольку высветилось сообщение о недостаточном ее количестве. Он удалил видео брифинга главы МОЗ Максима Степанова.
Также на кадрах, снятых журналистом, видно, что в телефоне парламентария сохранены другие эротические изображения.
62-летний Драбовский в 2019 году был избран народным депутатом Верховной рады Украины от партии "Слуга народа"по избирательному округу № 12 в Виннице. До этого он работал ректором Винницкого кооперативного института.
- Ранее Главред писал о том, что в четверг, 5 ноября, в зале Верховной Рады произошла горячая перепалка между лидером фракции Слуга народа Давидом Арахамией и его заместителем Николаем Тищенко. Причиной стало выяснение обстоятельств провала голосования за законопроект №4100 по изменениям в Бюджетный Кодекс. При этом Раде не хватило одного голоса "за" - нашлось всего 225 из 226
- Напомним, ранее сообщалось, что бывшие члены фракции Слуга народа нардепы Гео Лерос и Александр Юрченко подрались в кулуарах Верховной Рады.
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