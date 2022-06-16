УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

"Сначала делает, а потом думает": Зеленский высказался о действиях Путина

16 июня 2022, 21:42

По его словам, сейчас в мире нет такого лидера, который способен образумить Путина и заставить его прекратить войну в Украине.

Зеленский Путин
Зеленский высказался о Путине / Коллаж Офис президента, УНИАН

Лидер страны-агрессора Владимир Путин совершенно не осмысливает последствия своих решений перед тем, как их принять, говорится в заявлении президента Владимира Зеленского во время брифинга.

"Я не уверен, что президент РФ готов что-то слышать. Мне кажется, что он находится в стадии, когда он принимает решение, а потом уже с кем-то говорит. Мне кажется, что именно в таком порядке принятие решений: не обсуждать, а сначала действовать, а потом думать, в таком порядке прекратить войну или желать прекратить войну невозможно", - рассказал Зеленский.

По его словам, сейчас в мире нет такого лидера, который способен образумить Путина и заставить его прекратить войну в Украине.

"Только коллективно, только объединившись это будет действительно крепкая сила, которая остановит РФ", - отметил Зеленский.

Война России против Украины

В Главном управлении разведки ранее заявили, что у РФ есть 120-дневный план на войну против Украины. Дальнейшие действие россиян будут зависеть от обстановки на фронте. По причине неудач они пересматривают свои задачи каждые 30 дней. Россия, как и ранее, намерена захватить украинское государство, и может перебросить на войну еще 40 батальонных тактических групп.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что он готов к встрече с главой Кремля Владимиром Путиным. По его словам, если Россия действительно готова завершить войну, такие переговоры возможны. Зеленский готов к формату, который будет предполагать прекращение боевых действий и вывод российских войск с украинских территорий.

Президент Зеленский предупредил, что Россия может напасть на Запад в том случае, если ей удастся оккупировать Украину. Как утверждает гарант, западный мир должен последовать примеру Киева и продемонстрировать силу.

Читайте также:

война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:45

Зеленский поручил проверить готовность к вторжению в Украину из Беларуси - Данилов

21:42

"Сначала делает, а потом думает": Зеленский высказался о действиях ПутинаВидео

21:31

Украина ступила на порог Евросоюза. С чем пришли и как встречают: разбор

21:29

Налетят сильные грозы и врежет ливень: синоптики предупредили о резкой смене погодыВидео

21:18

Планы удара Украины по Крымскому мосту: ГУР завладел технической документацией эстакадыВидео

Реклама
21:03

Лавро обвинил Запад в попытке сделать из Украины "вторую Молдову"

20:59

Загорелся вместе с оккупантами: на Донбассе военные сбили вертолет армии ПутинаВидео

20:43

В супермаркете в Германии кассирша-россиянка напала на украинку и грубо обругала ее

20:11

Отказы оккупантов идти в бой и большие потери сломали планы Кремля - Генштаб ВСУВидео

20:10

Приметы на 18 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:57

Поддерживал нападение РФ на Украину: в МИД Китая из-за угрозы связям с Западом уволили замминистра

19:53

Очень скоро России придется скрежетать зубами и плеваться ядоммнение

19:48

"Ужасно и бессмысленно": Шольц шокирован жестокостью оккупантов под КиевомВидео

19:46

"Зашли слишком далеко": Байден раскритиковал заявления своих подчиненных об Украине

19:36

Счастье в любви и крепкий союз: секреты идеальных отношений для каждого знака зодиака

19:30

Шольц в очередной раз пообещал Украине оружие от ГерманииВидео

19:06

Встреча Зеленского с лидерами ЕС: что пообещал Шольц УкраинеВидео

19:01

Лилия Ребрик до слез растрогала украинцев письмом оккупированному Херсону

18:52

Запугивают и угрожают: рашисты хотят взять под контроль ЗАЭС с 1 сентября

18:37

Дали больше, чем просил Киев: генерал США опроверг данные о небольших поставках ВСУ оружия с Запада

Реклама
18:14

Макрон признался, для чего общается по телефону с ПутинымВидео

18:06

Переговоры с РФ и новая поставка оружия: что заявил Макрон после встречи с ЗеленскимВидео

18:03

В Нидерландах поймали русского шпиона, который хотел "пролезть" в Гаагский трибунал

17:52

Франция, Германия и Италия выступают за немедленный статус кандидата в ЕС для Украины - МакронВидео

17:25

Шарий остался без партииВидео

17:25

Можно забыть о богатстве: 4 знака зодиака, которые не могут похвастаться денежным везением

16:59

Против Украины воюют около 330 тыс. российских военных - Генштаб

16:49

Как можно заставить Россию заплатить репарации Украине: исследование The Guardian

16:48

Планы удара по РФ и газовому эмбарго: у Зеленского сделали заявление по итогам визита лидеров ЕСВидео

16:37

Аркадий Бабченко. Россия не рухнула, Путин жив-здоровВидеоблоги

16:28

Консультативный орган ЕС поддержал предоставление Украине статуса кандидатаВидео

16:12

Скоро будут крошить врага на передовой: ВСУ освоили американские РСЗО HIMARS

16:10

В Запорожской области русские утопили в реке броневик с украденными у украинцев вещамиВидео

16:00

Кулеба на костылях и в гипсе встречал Макрона и Шольца в Мариинском дворцеВидео

15:39

Украина получит оружие от Запада и уничтожит Крымский мост – у Путина опасаются сценарияВидео

15:39

Приметы на 17 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:35

РФ боятся исключить из ООН: все дело в ядерном оружии - КислицаВидео

15:35

Нет места: Камалия пояснила, почему не забирает маму из Киева

15:33

Евгений Кошевой рассказал, собирается ли на фронт воеватьВидео

15:23

"Все российские преступники должны понести ответственность": президент Румынии после визита в ИрпеньВидео

Реклама
15:21

Макрон ответил на упреки из-за просьбы "не унижать Россию"Видео

15:15

Седокова переживает за интимную жизнь больше, чем за войну на родине

15:03

Есть два сценария: в МВД спрогнозировали события после битвы за Донбасс

14:59

Зеленский встретился с лидерами четырех стран: в Мариинском дворце начались переговорыФотоВидео

14:54

Это концлагерь: в Мариуполе установили унизительные "пункты помывки" и запрещают украинский язык

14:39

Врет по всем фронтам: историк пояснил, как Путин крадет опыт нацистской Германии

14:30

"Ценители лягушек, ливера и макарон": Медведев бьется в истерике от приезда лидеров ЕС в КиевВидео

14:07

Минировали ночью под носом у оккупантов: ВСУ подорвали вражеский понтонный мост

14:02

Курс доллара осенью подскочит до 40 гривен: эксперт дал печальный прогнозВидео

13:53

"И что мне будет?": женщина, которая публично оскорбила ВСУ, резко "переобулась"Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять