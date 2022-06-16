"Сначала делает, а потом думает": Зеленский высказался о действиях Путина

Зеленский высказался о Путине / Коллаж Офис президента, УНИАН

Лидер страны-агрессора Владимир Путин совершенно не осмысливает последствия своих решений перед тем, как их принять, говорится в заявлении президента Владимира Зеленского во время брифинга.

"Я не уверен, что президент РФ готов что-то слышать. Мне кажется, что он находится в стадии, когда он принимает решение, а потом уже с кем-то говорит. Мне кажется, что именно в таком порядке принятие решений: не обсуждать, а сначала действовать, а потом думать, в таком порядке прекратить войну или желать прекратить войну невозможно", - рассказал Зеленский.

По его словам, сейчас в мире нет такого лидера, который способен образумить Путина и заставить его прекратить войну в Украине.

"Только коллективно, только объединившись это будет действительно крепкая сила, которая остановит РФ", - отметил Зеленский.

Война России против Украины

В Главном управлении разведки ранее заявили, что у РФ есть 120-дневный план на войну против Украины. Дальнейшие действие россиян будут зависеть от обстановки на фронте. По причине неудач они пересматривают свои задачи каждые 30 дней. Россия, как и ранее, намерена захватить украинское государство, и может перебросить на войну еще 40 батальонных тактических групп.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что он готов к встрече с главой Кремля Владимиром Путиным. По его словам, если Россия действительно готова завершить войну, такие переговоры возможны. Зеленский готов к формату, который будет предполагать прекращение боевых действий и вывод российских войск с украинских территорий.

Президент Зеленский предупредил, что Россия может напасть на Запад в том случае, если ей удастся оккупировать Украину. Как утверждает гарант, западный мир должен последовать примеру Киева и продемонстрировать силу.

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