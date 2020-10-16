"Спасибо за лидерскую позицию": посол Украины объяснил, какими будут отношения с США после выборов

Посол Украины рассказал, как Вашингтон поддерживает украинцев.
Киев нацелен на укрепление отношений Украины и США – независимо от того, кто победит на будущих президентских выборах в Америке, заверил посол Украины в США Владимир Ельченко.
"Я уверен, что, независимо от того, кто одержит победу на выборах этого года в США, наша дружба и стратегическое партнерство продолжат укрепляться, поскольку и Украина, и Соединенные Штаты твердо настроены на укрепление этих отношений… Сегодня, когда Украина переживает самые большие вызовы в своей новейшей истории, поддержка США и двухпартийный консенсус остаются твердыми", – цитирует Укринформ дипломата.
Ельченко также поблагодарил Вашингтон за "лидерскую позицию по сохранению трансатлантического единства и повышение давления на Россию за ее агрессивную и злонамеренную поведение".
Выборы в США 2020
- Очередные выборы президента Америки запланированы на 3 ноября 2020 года.
- Нынешний президент США Дональд Трамп идет на второй срок: Республиканская партия, от которой он баллотировался в прошлый раз, снова выдвинула его на президентский пост 24 августа.
- Перед этим Джо Байден согласился стать кандидатом в президенты США от Демократической партии. Он призвал американцев объединиться, чтобы преодолеть "эпоху тьмы в Америке".
- Напомним, аналитики сделали прогноз на базе двух моделей, согласно которым кандидат от демократов Джо Байден одержит победу над Дональдом Трампом на будущих президентских выборах. Первая модель предсказала исход подавляющего числа выборов главы государства, вторая также продемонстрировала свою конкурентоспособность – если бы ее задействовали ранее, модель могла предсказать победу Трампа в 2016 году.
- Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти, если проиграет выборы Байдену.
- Эксперт оценил политические последствия компромата на Байдена. Аналитик полагает, что на симпатии электората коррупционный скандал влияния не окажет.