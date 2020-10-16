"Спасибо за лидерскую позицию": посол Украины объяснил, какими будут отношения с США после выборов

Украина и США - какими будут отношения стран после выборов / Reuters

Киев нацелен на укрепление отношений Украины и США – независимо от того, кто победит на будущих президентских выборах в Америке, заверил посол Украины в США Владимир Ельченко.

"Я уверен, что, независимо от того, кто одержит победу на выборах этого года в США, наша дружба и стратегическое партнерство продолжат укрепляться, поскольку и Украина, и Соединенные Штаты твердо настроены на укрепление этих отношений… Сегодня, когда Украина переживает самые большие вызовы в своей новейшей истории, поддержка США и двухпартийный консенсус остаются твердыми", – цитирует Укринформ дипломата.

Ельченко также поблагодарил Вашингтон за "лидерскую позицию по сохранению трансатлантического единства и повышение давления на Россию за ее агрессивную и злонамеренную поведение".

Выборы в США 2020