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США и Россию ждет провал из-за Украины: дипломат назвал сценарий визита Нуланд в Москву

12 октября 2021, 03:20
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Виктория Нуланд будет искать варианты, которые должны привести к определенному компромиссу между Вашингтоном и Москвой по Украине, сказал Александр Чалый.

США Россия
Визит Нуланд в Москву не принесет принципиальных изменений, но Украина может получить более прогнозируемые отношения с РФ – дипломат / Reuters

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд отправится в Россию для переговоров по стратегической безопасности, но вопрос Украины в дискуссии двух государств останется ключевым. Без решения проблемы украинского государства Вашингтону и Москве договориться не удастся. Киеву не нужно надеяться на прорыв по итогам ее визита, однако украинско-российские отношения могут стать более прогнозируемыми. Об этом заявил дипломат Александр Чалый.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Нуланд едет в Москву обсуждать вопрос стратегической безопасности в мире. Речь идет о ситуации, связанной с ядерным разоружением. При этом вопрос Киева по-прежнему будет актуальным, до тех пор, пока будут разногласия по Украине, США и России не удастся ни о чем договориться.Читайте такжеУдар России и раскол США с ЕС: эксперт объяснил, почему Вашингтона не будет в диалоге по Донбассу

"Все остальные противоречия, которые существуют между РФ и США, они имеют двусторонний трэк. Но, ключевое разногласие - Украина. Без решения украинского вопроса улучшить радикально или стратегически отношения между Россией и Америкой невозможно", - считает дипломат.

По его словам, поездка Нуланд в РФ существенно не отразится на ситуации в отношении Украины. Однако она будет пытаться найти варианты сближения некоторых позиций Москвы и Вашингтона по данному вопросу.

Как утверждает дипломат, Нуланд знает, какой точки зрения придерживаются в Киеве по РФ, и уже после ее визита на территорию российского государства могут стартовать украино-американские переговоры. К тому же, после ее визита Украине удастся выйти на более прогнозируемые отношения с Россией.

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"Накануне поездки в Москву Нуланд провела телефонные переговоры с Ермаком (руководитель Офиса президента Украины), значит она знает актуальную позицию Украины и думаю, что после визита в Россию начнутся украинско-американские консультации", - подчеркнул Александр Чалый.

Визит Виктории Нуланд в Москву

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд 11 октября прибыла в Москву с трехдневным визитом. Она должна провести ряд встреч с руководством российского МИД, а также "куратором вопросов Донбасса", замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Российское издание Интерфакс сообщило, что делегации США и России в ходе визита Нуланд могут обсудить возобновление американо-российских консультаций по вопросу урегулирования военного конфликта Москвы и Киева на Донбассе. Данный формат, в котором в разное время принимали участие Виктория Нуланд и Курт Волкер со стороны американцев, а также помощник президента РФ Владислав Сурков от Москвы, работал до 2019 года. Однако в конце президентской каденции Трампа было принято решение о приостановке консультаций.

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