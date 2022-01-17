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Сторонники Порошенко под зданием суда напали на журналиста

17 января 2022, 23:26
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На видео можно увидеть, как участники митинга в поддержку пятого президента окружили корреспондента телеканала и начали проталкивать его через толпу.

Сторонники Порошенко напалу на журналиста / скрин видео

Под зданием Печерского суда города Киева, где сторонники пятого президента и нардепа Петра Порошенко ждали решения суда о мере пресечения, на корреспондента телеканала НАШ было совершено нападение, информирует телеканал в Telegram.

О нападении на своего коллегу рассказал и телеведущий Макс Назаров.

"Ряженые клоуны окружили нашего журналиста Тимура Страхова и группой напали", - сообщил также и ведущий Макс Назаров.

"Такая вот у Порошенко поддержка", - прокомментировал он.

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На видео можно увидеть, как участники митинга в поддержку пятого президента окружили корреспондента телеканала и начали проталкивать его через толпу. В конце концов сторонникам Порошенко удалось вытолкнуть мужчину.

Дело Порошенко

Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко с 17 декабря 2021 года находился в дипломатическом турне. Он заявил, что вернется в Украину 17 января. В тот же день Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое, согласно государственным реестрам, принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права и пр.

24 декабря СМИ сообщили, что в Офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко. Сумма залога составляет 1 млрд. гривен.

Пятому президенту Украины Петру Порошенко не избрали меру пресечения по делу о государственной измене. Суд вынесет решение в среду, 19 января, в 14 часов.

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