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Судьба Украины – возвращать и укреплять: Зеленский разнес посягательства Путина на украинские земли

13 июня 2022, 22:54

ВСУ в боях с армией РФ удерживают стратегическую инициативу – Украина борется с абсолютным злом, сказал Владимир Зеленский.

Зеленский, Путин
У Украины нет другого выбора, кроме возвращения своих территорий - Зеленский / Коллаж фото ОП, Reuters

Украина в войне с Россией ведет борьбу с абсолютным злом, у государства нет другого выбора, кроме освобождения своих территорий. Несмотря на все сложности, украинские войска удерживают стратегическую инициативу на фронте. Украина вернется во все свои города, включая Херсон, Мелитополь, Мариуполь и Энергодар. Судьба украинского государства – возвращать и укреплять. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего вечернего видеообращения в понедельник, 13 июня, он сказал о том, что у Украины нет другого выбора, кроме возвращения своих территорий.

Читайте такжеВойска РФ пытаются окружить ВСУ на Донбассе и стремятся взять Северодонецк – Генштаб"Мы имеем дело с абсолютным злом. И у нас нет другого выбора, кроме как идти дальше. Освобождать всю нашу территорию. Выбивать оккупантов из всех наших областей. И хотя сейчас ширина фронта - уже более двух с половиной тысяч километров, чувствуется, что стратегическая инициатива - все же за нами", - сказал глава государства.

Также он добавил, что кроме деоккупации территорий, одной из главных целей украинского государства также является восстановление разрушенных городов.

"Мы придем во все наши города - Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Энергодар, мы придем во все наши села, в которых пока нет нашего флага… Мы отстроим все, что разрушили оккупанты. От Волновахи до Чорткова. Потому что это - Украина. И это на нашу судьбу выпало возвращать и укреплять", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Отметим, в своем обращении Зеленский фактически ответил главе Кремля Путину, который ранее сравнил себя, дескать, с царем Петром I, и сказал, что на долю России, дескать, "тоже выпало возвращать и укреплять".

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Война России против Украины

Президент Владимир Зеленские ранее сказал о том, что силы обороны Украины не могут перейти в контрнаступление. Украинским войскам не хватает военной техники. У оккупационной армии России преимущество в этом аспекте, а Украина стремится сохранить жизни своих военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что для перехода ВСУ в контрнаступление нужно много вооружений. По его словам, это сотни единиц ракетных систем, артиллерии, боевые самолеты, танки и тысячи беспилотников.

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал Запад усилить поставки оружия Украине. Дипломат сказал, что у армии РФ на Донбассе тотальное преимущество в артиллерии. В такой ситуации ВСУ сталкиваются со сложностями в противостоянии оккупационным войскам, не говоря уже о переходе к контрнаступательной операции.

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