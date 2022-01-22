Требование по НАТО как "прикрытие" и запуск "Минска": названа главная цель РФ относительно Украины

Россия стремится к перекрытию поставок оружия для Украины и контролю над Киевом – дипломат / УНИАН

Требование России о блокаде вступления Украины в НАТО является прикрытием, поскольку Киев в ближайшее время в Альянс не вступает. Для россиян более важно, чтобы украинское государство не получало оружие и пошло на компромисс по реализации Минских соглашений. Москву интересует контроль над всем государством, а не только над отдельными городами. Об этом заявил украинский дипломат, бывший посол в США Валерий Чалый.

В эфире телеканала Украина 24 он отметил, что Москва выступает за вывод вооружений Альянса из Румынии и Болгарии – стран НАТО – а также, чтобы они не размещались на территории украинского государства. Однако в Украине нет каких-либо баз военно-политического блока Запада, такие шаги запрещены Конституцией.

Читайте такжеПолучение Украиной статуса "страны НАТО+": Россия приближается к финалу"Россия настаивает, чтобы были убраны вооружения, размещенные после 1997 года в таких странах, как Румыния, Болгария – они члены НАТО. И не размещать в Украине. У нас нет сегодня никаких баз натовских, у нас в Конституции запрещено", - уточнил дипломат.

Впрочем, он акцентировал внимание на том, что Киеву нельзя запретить военно-техническое сотрудничество с Альянсом, поскольку это является суверенным правом государства. У Украины остался режим контроля за ракетными технологиями, и страна имеет право закупать оружие. Россия стремится к тому, чтобы Киев, и другие страны не смогли получать вооружения.

"Мы когда-то отказались от ядерного оружия, заплатив огромную цену… Но у нас остался режим присоединения нашей страны к РКРТ – режиму контроля за ракетными технологиями. И мы имеем очень хорошие позиции по экспортному контролю. Мы с международной точки зрения имеем право закупать все, что нам нужно. И только политические решения некоторых стран это останавливают. Россия надеется, что другие страны не будут этого делать. Это позиция, которая свидетельствует только об одном – Россия хочет себе выбить такие позиции, чтобы шантажировать и в дальнейшем не только Украину, но и другие страны, которые достаточно имеют оружия, имея мотивированную большую армию, но современных вооружений недостаточно", - рассказал дипломат.

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Также он добавил, что Москва хотела бы усилить свою позицию по вопросу блокады поставок вооружений и использовать эту возможность для шантажа как можно дольше.

По его словам, требования по невступлению Украины в НАТО является прикрытием, главное для России – блокирование поставок Киеву оружия и получение уступок по запуску "Минска". Российское государство ставит перед собой задачу получения контроля над всей Украиной.Читайте такжеУкраина в НАТО и вывод войск из Грузии с Молдовой: Альянс объявил России резкие условия Запада

"Им намного важнее сейчас на самом деле не НАТО. НАТО – это прикрытие, мы завтра в НАТО не вступаем. Им важнее, чтобы оружие не поступало, чтобы мы пошли на компромиссы по "минскому процессу". Это им важно, им важен контроль над всей Украиной… Они продолжают оперировать этим языком – зоны влияния, разделение мира. Это самое худшее, потому что они не говорят ни про какой Харьков, про другие города Украины. Они говорят о контроле над всей Украиной", - подчеркнул Валерий Чалый.

Угроза военного вторжения России в Украину

В Белом доме со ссылкой на данные разведки США ранее заявили о том, что Россия может строить планы по реализации провокации на Донбассе. Возможный сценарий может предусматривать нападение на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом". Такая ситуация, по информации американцев, должна быть использована в качестве предлога для полномасштабного военного вторжения в Украину.

Журналисты СNN со ссылкой на Министерство обороны сообщили, что Россия разместила у границ Украины более 127 000 войск. В ведомстве не исключают нанесения россиянами ракетных ударов по объектам стратегической значимости.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что войска РФ находятся неподалеку от границ Украины в целях безопасности. Дескать, Москва обеспокоена напряженной ситуацией в регионе и действиями НАТО.

Президент Штатов Джо Байден предупредил хозяина Кремля Владимира Путина о небывалых санкциях для России в случае ее нового военного вторжения на территорию Украины. Он подчеркнул, что банковским учреждениям РФ могут запретить работать с долларом. Такой шаг должен привести к катастрофическим последствиям.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что заявления Штатов о новых санкциях против России якобы могут спровоцировать "гражданскую войну" в Украине. По его словам, в Киеве, дескать, из-за такой риторики Вашингтона могут пойти на силовую операцию по освобождению оккупированных районов Донбасса.