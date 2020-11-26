У Кравчука назвали главную цель России по Донбассу

Россия пытается перевести базовые переговоры по Донбассу с уровня Нормандского формата на площадку ТКГ - Гармаш / УНИАН

Россия должна представить свой план действий по Донбассу для того, чтобы в рамках Трехсторонней контактной группы не обсуждалась только инициатива Киева. Вместо того, чтобы сформировать финальный вариант дальнейших действий, россияне поддержали план боевиков "ЛДНР". Такой шаг сделан для того, чтобы понизить роль Нормандского формата и перенести процесс принятия решений на уровень ТКГ.

Об этом заявил представитель отдельных районов Донецкой области в делегации Украины в ТКГ по Донбассу Денис Гармаш в интервью Эспресо, комментируя вопрос переговорного процесса по урегулированию российско-украинского конфликта на востоке страны.

По его словам, Россия поддержала план боевиков "ЛДНР" для того, чтобы придать им субъектность в переговорном процессе. Москва не хочет брать на себя ответственность по вопросу разрешения конфликта и пытается снизить роль переговоров в рамках Нормандского формата.Читайте также"Чистим пулемет": нардеп назвал новое условие России по Донбассу

"То есть, Россия хочет субъективировать ОРДЛО. Для того, чтобы не просто уйти от ответственности за решения, которые будут приниматься на ТКГ, а чтобы снизить роль "нормандской четверки", - полагает Гармаш.

Как утверждает представитель делегации Киева в ТКГ, это обусловлено тем, что на сегодняшний день позиции Киева, Берлина и Парижа по вопросам Донбасса совпадают. В связи с этим российский глава МИД Сергей Лавров уже обвинил Францию и Германию в предательстве.Читайте такжеУ Путина сделали заявление о главной цели России по Донбассу

Поэтому Москва стремится перенести принятие решений с Нормандского формата на уровень ТКГ.

"То есть, Россия хочет, чтобы вопрос Донбасса решался на более комфортной для нее площадке. Чтобы это был именно площадка ТКГ, где есть ОРДЛО, но где нет Германии и Франции", - подчеркнул Сергей Гармаш.

Переговоры по Донбассу