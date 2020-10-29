У Кравчука рассказали о новом скандале на заседании ТКГ по Донбассу

Представитель ОБСЕ не дала выступить бывшему пленному боевиков "ДНР" Станиславу Асееву.
Делегация Киева в ТКГ по Донбассу пригласила бывшего пленного боевиков "ДНР" Станислава Асеева на заседание 28 октября, чтобы он рассказал о пытках в застенках "Изоляции". Однако спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау не дала ему выступить.
Об этом рассказал представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, глава украинской делегации Леонид Кравчук задал вопрос о пытках боевиков в "Изоляции" представителю "ДНР" Наталье Никароновой, однако она отказалась отвечать. После этого Кравчук попросил рассказать об "Изоляции" Станислава Асеева, который 31 месяц провел в плену.Читайте такжеХорватский сценарий для Донбасса: в России резко отреагировали на инициативу
"Представительница оккупационной администрации ОРДО Никанорова отказалась отвечать на вопрос Кравчука о пыточном лагере садистов "ДНР" – "Изоляции". Тогда Кравчук предложил рассказать об этом месте Стасу Асееву, который провел в застенках "Изоляции" 31 месяц своей жизни. Но Стаса прервала председательствующая от ОБСЕ Хайди Грау, объяснив, что "не та ситуация" и призвав стороны к уважению", - подчеркнул Гармаш.
Переговоры в ТКГ по Донбассу
- 1 октября председатель российской делегации в ТКГ Борис Грызлов обвинил Украину в прекращении выполнения Минских соглашений из-за заявления Офиса президента по Донбассу и пригрозил Киеву последствиями.
- Новоназначенный спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович 28 октября подтвердил, что россияне по-прежнему блокируют 3 из 4 подгрупп в рамках переговорного процесса.
- Глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал Россию и представителей боевиков "ЛДНР" разблокировать процесс с целью освобождения удерживаемых лиц.