У Кравчука рассказали о новом скандале на заседании ТКГ по Донбассу

В ОБСЕ проявили неуважение к Асееву - Гармаш / Цензор.НЕТ

Делегация Киева в ТКГ по Донбассу пригласила бывшего пленного боевиков "ДНР" Станислава Асеева на заседание 28 октября, чтобы он рассказал о пытках в застенках "Изоляции". Однако спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау не дала ему выступить.

Об этом рассказал представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, глава украинской делегации Леонид Кравчук задал вопрос о пытках боевиков в "Изоляции" представителю "ДНР" Наталье Никароновой, однако она отказалась отвечать. После этого Кравчук попросил рассказать об "Изоляции" Станислава Асеева, который 31 месяц провел в плену.Читайте такжеХорватский сценарий для Донбасса: в России резко отреагировали на инициативу

"Представительница оккупационной администрации ОРДО Никанорова отказалась отвечать на вопрос Кравчука о пыточном лагере садистов "ДНР" – "Изоляции". Тогда Кравчук предложил рассказать об этом месте Стасу Асееву, который провел в застенках "Изоляции" 31 месяц своей жизни. Но Стаса прервала председательствующая от ОБСЕ Хайди Грау, объяснив, что "не та ситуация" и призвав стороны к уважению", - подчеркнул Гармаш.

Переговоры в ТКГ по Донбассу