5 строгих запретов: что нельзя делать в праздник 30 марта

Что можно делать 30 марта. Приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей и конфликтов.

30 марта церковь почитает память преподобного Иоанна Лествичника. Как сообщает Главред, он еще в 16 лет решил отказаться от всего мирского и уехал в Египет. Там он поселился на Синайской горе и через 4 года стал монахом.

Иоанн вел отшельническую жизнь. Он получил дар исцеления и мог предугадывать будущее. В 75 лет он стал игуменом Синайского монастыря и управлял им около 4 лет.

Что можно делать 30 марта

В этот день нужно помолиться. У них просили силы и помощи в боротьбе со злом.

В этот день можно петь песни и водить хороводы. Это считалось символом пришествия для новой жизни.

В этот день нужно убрать в доме и во дворе. Предки верили, что это очистит не только дом, но и душу.

В этот день стоит приготовить печенье в виде лестницы. Предки верили, что тот, кто съест это печенье, будет здоров весь год.

В этот день нужно дать милостыни нуждающимся. Считается, что это вернется сторицей.

Что нельзя делать 30 марта

1. Нельзя 30 марта работать в поле и в саду. Иначе будет плохой урожай.

2. Нельзя 30 марта шить. Это может не принести желаемый результат.

3. Нельзя 30 марта носить черную одежду. Иначе можно навлечь на себя неприятности.

4. Нельзя 30 марта плохо вспоминать об умерших.

5. Нельзя 30 марта ссориться. Иначе конфликты затянутся.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

