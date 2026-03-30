Звезда "Женского доктора" рассказал о криминальном прошлом: "Срок шили"

Андрей Исаенко признался, как обстоятельства едва не поглотили его.

https://glavred.info/starnews/zvezda-zhenskogo-doktora-rasskazal-o-kriminalnom-proshlom-srok-shili-10752830.html Ссылка скопирована

Андрей Исаенко биография - актер рассказал, почему мог попасть в тюрьму

Вкратце:

Звезда украинских сериалов Андрей Исаенко совершил неожиданное признание. В беседе с РБК-Украина актер рассказал, что в прошлом имел проблемы с законом.

Во времена его жизни в Запорожье, Андрей работал на радиорынке. Его арестовали за распространение пиратской продукции - Исаенко грозил тюремный срок, но, к счастью, ему удалось сохранить свободу.

видео дня

"Я и работал на радиорынке. И мне на этом радиорынке еще и срок шили, грубо говоря, за торговлю пиратскими дисками. Штраф заплатил. Не помню, но как-то вырулили. Сжалились надо мной", - вспоминает артист. Андрей Исаенко отметил - на жизненном пути человеку могут повстречаться многие препятствия, способные повлиять на судьбу. "Есть много факторов в жизни любого человека, которые могут повести не туда. Тули вперед и не сорвись", - добавил он.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что брат звезды "Киборгов" стал оккупантом в армии РФ. Украинский актер Андрей Исаенко перестал поддерживать связь с родственниками, которые живут в стране-агрессоре.

Читайте также:

О персоне: Андрей Исаенко Андрей Исаенко - украинский актер театра и кино, Заслуженный артист Украины (2021), лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2022). С 2008 года - актер Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, сообщает Википедия. Наиболее известные работы: "Жіночий лікар", "Нюхач", "Кіборги", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" и др.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред