Звезда "Женского доктора" рассказал о криминальном прошлом: "Срок шили"

Вкратце:
- Андрея Исаенко едва не посадили в тюрьму
- Актер рассказал, чем провинился
Звезда украинских сериалов Андрей Исаенко совершил неожиданное признание. В беседе с РБК-Украина актер рассказал, что в прошлом имел проблемы с законом.
Во времена его жизни в Запорожье, Андрей работал на радиорынке. Его арестовали за распространение пиратской продукции - Исаенко грозил тюремный срок, но, к счастью, ему удалось сохранить свободу.
"Я и работал на радиорынке. И мне на этом радиорынке еще и срок шили, грубо говоря, за торговлю пиратскими дисками. Штраф заплатил. Не помню, но как-то вырулили. Сжалились надо мной", - вспоминает артист. Андрей Исаенко отметил - на жизненном пути человеку могут повстречаться многие препятствия, способные повлиять на судьбу. "Есть много факторов в жизни любого человека, которые могут повести не туда. Тули вперед и не сорвись", - добавил он.
О персоне: Андрей Исаенко
Андрей Исаенко - украинский актер театра и кино, Заслуженный артист Украины (2021), лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2022). С 2008 года - актер Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, сообщает Википедия. Наиболее известные работы: "Жіночий лікар", "Нюхач", "Кіборги", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" и др.
