Кравец рассказала правду о браке на фоне слухов о разводе: "Поменяли программное обеспечение"

Анна Подгорная
29 марта 2026, 23:33
Елена Кравец раскрыла детали семейного кризиса.
Елена Кравец муж - актриса рассказала о кризисе в браке

Кратко:

  • Елена Кравец опровергла слухи о разводе
  • Артистка рассказала, что произошло в ее браке

Уже более двадцати лет украинская актриса Елена Кравец замужем за продюсером по имени Сергей. В этом браке появилось трое детей - Мария (2003), Иван и Екатерина (2016).

Последнее время ходят слухи о проблемах в отношениях между Еленой и Сергеем. Поговаривали даже о разводе. Однако Кравец это отрицает: в беседе с Игорем Заболотным она раскрыла правду о семейном кризисе.

"У меня не было развода. У меня были определенные трудности в отношениях, но я не могу это так маркировать, потому что это не развод", - говорит артистка. При этом она отметила: когда пара доходит до определенной точки, их отношения значительно меняются. "Тогда это могут быть абсолютно новые люди. Ну у меня так получается. У меня ощущение, что мы действительно поменяли "программное обеспечение", - добавила Елена Кравец. Она также намекнула, что кризис между ней и Сергеем пройден - им помогло "определенное дистанцирование".

Елена Кравец муж - актриса рассказала о кризисе в браке

О персоне: Елена Кравец

Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

