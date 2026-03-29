Кравец рассказала правду о браке на фоне слухов о разводе: "Поменяли программное обеспечение"

Кратко:
- Елена Кравец опровергла слухи о разводе
- Артистка рассказала, что произошло в ее браке
Уже более двадцати лет украинская актриса Елена Кравец замужем за продюсером по имени Сергей. В этом браке появилось трое детей - Мария (2003), Иван и Екатерина (2016).
Последнее время ходят слухи о проблемах в отношениях между Еленой и Сергеем. Поговаривали даже о разводе. Однако Кравец это отрицает: в беседе с Игорем Заболотным она раскрыла правду о семейном кризисе.
"У меня не было развода. У меня были определенные трудности в отношениях, но я не могу это так маркировать, потому что это не развод", - говорит артистка. При этом она отметила: когда пара доходит до определенной точки, их отношения значительно меняются. "Тогда это могут быть абсолютно новые люди. Ну у меня так получается. У меня ощущение, что мы действительно поменяли "программное обеспечение", - добавила Елена Кравец. Она также намекнула, что кризис между ней и Сергеем пройден - им помогло "определенное дистанцирование".
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что брат звезды "Киборгов" стал оккупантом в армии РФ. Украинский актер Андрей Исаенко перестал поддерживать связь с родственниками, которые живут в стране-агрессоре.
Также украинский танцор Женя Кот впервые рассказал о проблемах с алкоголем. Артист признался, почему начал злоупотреблять и как поборол зависимость.
Читайте также:
- "Обижается": известная певица высказала неудобную правду о Каменских
- "Нравится быть зависимым": Дантес впервые сделал заявление после расставания
- "Сильно истощена": актриса Тышкевич внезапно слегла в больницу
О персоне: Елена Кравец
Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред