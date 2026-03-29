Прогноз букмекеров удивил: шансы Украины на Евровидении-2026 возросли

Позиции Украины в десятке лучших укрепились.

LELEKA - Евровидение 2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Eurovision, LELEKA

Шансы Украины на победу в Евровидении 2026 повысились

Совсем скоро в Австрии пройдет Евровидение-2026. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а имя нового победителя конкурса мы узнаем уже 16 мая. Тем временем Украина продолжает подниматься в прогнозах букмекеров на eurovisionworld.com.

Украину на песенном конкурсе "Евровидение" представит исполнительница LELEKA с композицией "Ridnym". Трек не сразу завоевал популярность среди европейских фанатов и даже оказывался за пределами первой десятки фаворитов. Однако в последнее время LELEKA стала активно укреплять свои позиции в рейтинге и поднялась на 8-е место, опередив Италию.

Кто победит на Евровидении 2026 - прогноз букмекеров / фото: eurovisionworld.com

Фаворитом букмекеров остается Финляндия, хотя шанс на победу дуэта Линды Лампениус и Пита Паркконена снизился до 27%. Конкуренцию им составили Франция и Дания. В пятерку фаворитов вошла Австралия, которая также поднялась на ступеньку выше в рейтинге, а замыкает ее Греция.

Пятерка фаворитов по опросу поклонников Евровидения показывает картину, немного отличающуюся от прогнозов букмекеров. Лидерство уверенно удерживает Финляндия, но в пятерке симпатий фанатов оказались Дания, Швеция, Франция и Греция, а вот Австралия откатилась на 6-е место.

LELÉKA представит Украину на Евровидении-2026 / фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Позиции Украины на Евровидении может улучшить эффектный номер. Ранее LELEKA призналась, что до сих пор не располагает достаточными средствами для качественной постановки, которую оценила в 300 тысяч евро.

LELEKA "Ridnym" - песня Украины на Евровидении 2026:

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

