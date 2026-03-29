Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Прогноз букмекеров удивил: шансы Украины на Евровидении-2026 возросли

Кристина Трохимчук
29 марта 2026, 12:56
Позиции Украины в десятке лучших укрепились.
LELEKA - Евровидение 2026
LELEKA - Евровидение 2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Eurovision, LELEKA

Вы узнаете:

  • Шансы Украины на победу в Евровидении 2026 повысились
  • Кто удерживает лидерство в топе букмекеров

Совсем скоро в Австрии пройдет Евровидение-2026. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а имя нового победителя конкурса мы узнаем уже 16 мая. Тем временем Украина продолжает подниматься в прогнозах букмекеров на eurovisionworld.com.

Украину на песенном конкурсе "Евровидение" представит исполнительница LELEKA с композицией "Ridnym". Трек не сразу завоевал популярность среди европейских фанатов и даже оказывался за пределами первой десятки фаворитов. Однако в последнее время LELEKA стала активно укреплять свои позиции в рейтинге и поднялась на 8-е место, опередив Италию.

видео дня
Кто победит на Евровидении 2026 - прогноз букмекеров
Кто победит на Евровидении 2026 - прогноз букмекеров / фото: eurovisionworld.com

Фаворитом букмекеров остается Финляндия, хотя шанс на победу дуэта Линды Лампениус и Пита Паркконена снизился до 27%. Конкуренцию им составили Франция и Дания. В пятерку фаворитов вошла Австралия, которая также поднялась на ступеньку выше в рейтинге, а замыкает ее Греция.

Пятерка фаворитов по опросу поклонников Евровидения показывает картину, немного отличающуюся от прогнозов букмекеров. Лидерство уверенно удерживает Финляндия, но в пятерке симпатий фанатов оказались Дания, Швеция, Франция и Греция, а вот Австралия откатилась на 6-е место.

LELÉKA представит Украину на Евровидении-2026
LELÉKA представит Украину на Евровидении-2026 / фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Позиции Украины на Евровидении может улучшить эффектный номер. Ранее LELEKA призналась, что до сих пор не располагает достаточными средствами для качественной постановки, которую оценила в 300 тысяч евро.

LELEKA "Ridnym" - песня Украины на Евровидении 2026:

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что проект "Орел и Решка" попал в языковой скандал. Блогерша Елена Мандзюк возмутилась в соцсетях тем, что страницы тревел-шоу до сих пор ведутся на русском языке. На ее претензии публично отреагировал экс-ведущий проекта Андрей Бедняков.

Также украинский актер Андрей Исаенко признался, что его двоюродный брат отправился на войну с Украиной в составе российской оккупационной армии. Актер подчеркнул, что сразу оборвал связи с родственниками в РФ и не жалеет о своем решении.

Вас может заинтересовать:

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Евровидение-2026 LELÉKA
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять