Когда Вербная неделя в Украине 2026: даты, традиции и значение

Вы узнаете:
- Когда Вербная неделя в Украине в 2026 году
- Что можно и нельзя делать в эти дни
С приближением Пасхи многие украинцы интересуются, когда Вербная неделя в Украине и какие дни считаются самыми важными. Этот период имеет особое значение в православной традиции и сопровождается рядом обрядов.
Когда Вербная неделя в Украине в 2026 году
В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому Вербная неделя 2026 начинается за неделю до этого праздника.
Она длится с 30 марта по 5 апреля 2026 года, а ее главным днем является Вербное воскресенье — 5 апреля.
Именно в этот день верующие освящают веточки вербы в храмах.
Что такое Вербная неделя
Вербная неделя — это последняя неделя перед Пасхой, которая завершает Великий пост и предшествует Страстной неделе.
Она посвящена воспоминанию входа Иисуса Христа в Иерусалим.
В Украине традиционно вместо пальм используют вербу — отсюда и название праздника.
Традиции Вербной недели
В течение этой недели верующие готовятся к Пасхе и соблюдают духовные традиции.
Главный обычай связан с Вербным воскресеньем:
- освящение вербы в церкви
- легкое "похлопывание" веточками с пожеланиями здоровья
- хранение вербы дома как оберега
Считается, что освященная верба защищает дом и приносит благополучие.
Что нельзя делать в этот период
Во время Вербной недели продолжается пост, поэтому рекомендуется:
- избегать ссор и конфликтов
- не устраивать шумных праздников
- придерживаться ограничений в питании
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред