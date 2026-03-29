Когда Вербная неделя в Украине 2026: даты, традиции и значение

Этот период — важная часть подготовки к Пасхе, наполненная традициями, духовным смыслом и семейными обычаями.

Когда Вербная неделя в Украине 2026 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Когда Вербная неделя в Украине в 2026 году

Что можно и нельзя делать в эти дни

С приближением Пасхи многие украинцы интересуются, когда Вербная неделя в Украине и какие дни считаются самыми важными. Этот период имеет особое значение в православной традиции и сопровождается рядом обрядов.

В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому Вербная неделя 2026 начинается за неделю до этого праздника.

Она длится с 30 марта по 5 апреля 2026 года, а ее главным днем является Вербное воскресенье — 5 апреля.

Именно в этот день верующие освящают веточки вербы в храмах.

Что такое Вербная неделя

Вербная неделя — это последняя неделя перед Пасхой, которая завершает Великий пост и предшествует Страстной неделе.

Она посвящена воспоминанию входа Иисуса Христа в Иерусалим.

В Украине традиционно вместо пальм используют вербу — отсюда и название праздника.

Традиции Вербной недели

В течение этой недели верующие готовятся к Пасхе и соблюдают духовные традиции.

Главный обычай связан с Вербным воскресеньем:

освящение вербы в церкви

легкое "похлопывание" веточками с пожеланиями здоровья

хранение вербы дома как оберега

Считается, что освященная верба защищает дом и приносит благополучие.

Что нельзя делать в этот период

Во время Вербной недели продолжается пост, поэтому рекомендуется:

избегать ссор и конфликтов

не устраивать шумных праздников

придерживаться ограничений в питании

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

