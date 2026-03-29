Когда Вербная неделя в Украине 2026: даты, традиции и значение

Сергей Кущ
29 марта 2026, 12:57обновлено 29 марта, 13:30
Этот период — важная часть подготовки к Пасхе, наполненная традициями, духовным смыслом и семейными обычаями.
Когда Вербная неделя в Украине 2026
С приближением Пасхи многие украинцы интересуются, когда Вербная неделя в Украине и какие дни считаются самыми важными. Этот период имеет особое значение в православной традиции и сопровождается рядом обрядов.

Когда Вербная неделя в Украине в 2026 году

В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому Вербная неделя 2026 начинается за неделю до этого праздника.

Она длится с 30 марта по 5 апреля 2026 года, а ее главным днем является Вербное воскресенье — 5 апреля.

Именно в этот день верующие освящают веточки вербы в храмах.

Что такое Вербная неделя

Вербная неделя — это последняя неделя перед Пасхой, которая завершает Великий пост и предшествует Страстной неделе.

Она посвящена воспоминанию входа Иисуса Христа в Иерусалим.

В Украине традиционно вместо пальм используют вербу — отсюда и название праздника.

Традиции Вербной недели

В течение этой недели верующие готовятся к Пасхе и соблюдают духовные традиции.

Главный обычай связан с Вербным воскресеньем:

  • освящение вербы в церкви
  • легкое "похлопывание" веточками с пожеланиями здоровья
  • хранение вербы дома как оберега

Считается, что освященная верба защищает дом и приносит благополучие.

Что нельзя делать в этот период

Во время Вербной недели продолжается пост, поэтому рекомендуется:

  • избегать ссор и конфликтов
  • не устраивать шумных праздников
  • придерживаться ограничений в питании

Вам может быть интересно:

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

РФ била тысячами БпЛА, КАБов и десятками ракет: Зеленский раскрыл мрачные детали

РФ ударила Кинжалом и сотнями дронов: стали известны детали "прилетов"

РФ готовит новую волну атак на одном из стратегических направлений: где ожидается удар

Температура резко понизится: на Тернопольщину надвигается похолодание с дождём

Придётся платить больше: в апреле взлетят цены на две категории продуктов

"Ни разу не говорили": сын известного актера рассказал об отношениях с отцом

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке китаянки с чаем за 33 секунды

Зачем держать спичечную коробку за унитазом: этот трюк решает назойливую проблему

Украинцы часто ошибаются: как сказать "сорочка в клітинку" правильно

"Обижается": известная певица высказала неудобную правду о Каменских

Сорняки исчезнут прямо на глазах: хитрый фокус сотворит настоящее чудо в саду

Александр Свищев: Мы создаем систему, в которой региональные школы становятся основой национальной сборной

Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреляНовые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля
Как спасти урожай яблок: всего одна ловушка — и все плоды под защитойВидео

Прогноз букмекеров удивил: шансы Украины на Евровидении-2026 возрослиВидео

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 марта (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Удалит накипь, плесень и неприятный запах: сколько лимонной кислоты нужно насыпать в стиралку

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля: Тельцам - прогресс, Ракам - потери

Новый, более опасный этап войны: США стягивают на Ближний Восток тысячи военных

Китайский гороскоп на завтра, 30 марта: Лошадям - ссоры, Тиграм - перемены

Бедняков жестко высказался про скандал вокруг "Орла и Решки": "Это мой выбор"

В Rheinmetall презрительно отозвались о дронах ВСУ: жесткий ответ Украины

Взрывы и пожар после мощной атаки дронов: под ударом стратегический нефтепорт РФВидео

Почему Украину до сих пор не приняли в НАТО: The Telegraph раскрыл, что сдерживает альянс

Восемь детей и двое взрослых ранены на Николаевщине в результате удара РФ

Начало "белой полосы": трем знакам зодиака наконец улыбнется фортуна

В Киеве в доме, подлежащем сносу, нашли бесценное сокровище — что там былоВидео

С кем легко сделать карьеру: названы лучшие рабочие союзы по гороскопу

Есть раненый: РФ ударила дроном по дому на Киевщине

Россия штурмует в двух областях: что происходит на фронте

Путин усилил охрану и стал реже выезжать: чего боится диктатор

Летят "Кинжалы": Россия подняла в воздух МиГ-31К

Россияне активизировались вблизи Покровска: военные назвали горячие направления

Регионы ждут дожди: синоптики обнародовали новый прогноз

Цены взлетят: когда в Украине могут подорожать продукты

57-летняя Кайли Миноуг показала стройные ножки в коротком платье

Химчистка не понадобится: как почистить сиденья в авто без дорогой химииВидео

Игра на Ближнем Востоке: Алексей Кущ объяснил роль Саудовской Аравии в войнемнение

Скандал между Украиной и США получил продолжение: новые детали мирных переговоров

Хозяева москвичи: Димопулос с россиянками затусила в ночном клубе

Можно ли убирать в праздник 29 марта: строгие приметы

Окончание отопительного сезона в Украине: в ДТЭК назвали сроки

"Все мечтают": блогерша Верба похвасталась дорогой покупкой

Зеленский резко ответил на обвинения Рубио во лжи – что он сказал

Гороскоп Таро на завтра 29 марта: Девам - честность, Раку - откровения

Ситуация в войне резко изменилась: в Раде готовят новый сценарий, когда наступит мир

Испортите одежду: 5 вещей, которые категорически нельзя стирать с кондиционером

Три знака зодиака вскоре попрощаются с одиночеством и засияют - кто ни

Какой церковный праздник 29 марта: что можно и нельзя делать в этот день

Как растопить мед за считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

