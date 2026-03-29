Украинцы часто ошибаются: как сказать "сорочка в клітинку" правильно

По словам лингвиста, "клетка" — это точно не узор.

https://glavred.info/culture/ukraincy-chasto-oshibayutsya-kak-skazat-sorochka-v-klitinku-pravilno-10752728.html Ссылка скопирована

Как правильно сказать "сорочка в клітинку" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: freepik

Вы узнаете:

Почему говорить "рубашка в клетку" неправильно

Как будет по-украински "рубашка в клетку"

видео дня

Украинцы массово ошибаются, описывая один из самых популярных узоров — клетку. Несмотря на то, что принт не выходит из моды десятилетиями, в речи до сих пор преобладают варианты "сорочка в клітинку" или "сорочка в клітку".

Автор и ведущая программы "Правильно на украинском" Ольга Багний в своем видео на TikTok напомнила, что такие формулировки являются стилистически неверными. Правильный вариант — "картата сорочка".

По словам лингвиста, слово "клітка" в украинском языке не имеет отношения к узорам: речь идет либо о "клітці для для тварин", либо о "грудній клітці". А вот когда речь идет о принте, уместным является прилагательное "картатий".

В то же время Багний уточняет, что в случае с тетрадью все наоборот — там правильно говорить "клітинка", ведь речь идет о структуре страницы, а не об орнаменте.

Лингвист призвала внимательнее относиться к повседневным языковым привычкам, ведь именно они чаще всего формируют устойчивые, но неправильные конструкции.

Смотрите видео о том, как будет по-украински "рубашка в клетку":

Вас может заинтересовать:

О персонаже: Ольга Багний Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно на украинском" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред