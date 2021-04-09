У Зеленского объяснили срыв переговоров по Донбассу давлением на Путина

Россия не выполнила ни одной из договоренностей, достигнутых на переговорах в Париже в 2019 году, сказал Игорь Жовква.
Переговоры в рамках нормандского формата и минского процесса не заблокированы, однако Россия прикладывает усилия для того, чтобы диалог был далеким от конструктива. Москва против проведения нормандского саммита вероятно из-за того, что в рамках таких дискуссий Германия и Франция выступают в поддержку Украины, а российскому президенту Владимиру Путину неприятно это слушать. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента, куратор международного направления Игорь Жовква.
В интервью lb.ua он рассказал о том, что именно Россия сейчас выступает против того, чтобы был организован новый саммит стран-участников нормандского формата. Вероятнее всего по той причине, что Путину неприятно слушать, как Берлин и Париж открыто выступают в поддержку Киева.Читайте такжеУкраина пойдет на диалог с РФ по Донбассу, но при одном условии – Гармаш
"Когда сидят лидеры вчетвером, то все слышат позицию друг друга. На таких саммитах нас открыто поддерживают лидеры Германии и Франции. Президенту РФ это не очень приятно слушать", - полагает Жовква.
По его словам, помимо этого, у российской стороны нет переговорной позиции на саммит, так как Москва не выполнила договоренностей, достигнутых на встрече нормандской четверки в Париже в 2019 году. Режим прекращения огня был организован, однако при его выполнении фиксируются постоянные нарушения.
"Россия не выполнила ни одного из договоренностей Парижского саммита, кроме организации режима прекращения огня. И здесь мы видим, что он постоянно нарушается", - подчеркнул чиновник.
При этом он добавил, что нормандский формат и минский процесс продолжают работать. Однако Россия, похоже, прилагает усилия, чтобы переговоры были неконструктивными.Читайте такжеПутин обсудил с Меркель ситуацию на Донбассе и выдвинул обвинение Киеву
"Проходят встречи на уровне ТКГ, советников лидеров "четверки". Однако создается впечатление, что РФ намеренно переводит эти переговоры в неконструктивное русло. Вероятно, они ей не нужны", - подчеркнул замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.
Переговоры по Донбассу
- Президент Украины Владимир Зеленский 9 марта утверждал, что он намерен провести отдельные переговоры с главой РФ Путиным, канцлером ФРГ Меркель и президентом Франции Макроном в том случае, если не удастся организовать переговоры в рамках нормандского формата.
- На Донбассе 26 марта произошло обострение конфликта. Погибли 4 украинских военных. Двое бойцов ООС получили ранения. Президент Владимир Зеленский призвал лидеров нормандского формата приложить максимум усилий для восстановления режима перемирия в регионе.
- 30 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обвинил Украину в нарушении Минских соглашений и заявил, что ситуация на Донбассе зашла в тупик из-за нежелания Киева вести переговоры с представителями боевиков "ЛДНР".
- 31 марта состоялись переговоры Меркель, Макрона и Путина. По итогам дискуссии стороны пришли к выводу, согласно которому следует организовать новый саммит в рамках нормандского формата. Реализация планов зависит от выполнения парижских договоренностей нормандской четверки 2019 года.