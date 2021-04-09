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У Зеленского объяснили срыв переговоров по Донбассу давлением на Путина

9 апреля 2021, 14:38
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Россия не выполнила ни одной из договоренностей, достигнутых на переговорах в Париже в 2019 году, сказал Игорь Жовква.

Владимир Путин
Путину неприятно слышать о поддержке Германией и Францией позиции Украины - Офис президента / Фото Reuters

Переговоры в рамках нормандского формата и минского процесса не заблокированы, однако Россия прикладывает усилия для того, чтобы диалог был далеким от конструктива. Москва против проведения нормандского саммита вероятно из-за того, что в рамках таких дискуссий Германия и Франция выступают в поддержку Украины, а российскому президенту Владимиру Путину неприятно это слушать. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента, куратор международного направления Игорь Жовква.

В интервью lb.ua он рассказал о том, что именно Россия сейчас выступает против того, чтобы был организован новый саммит стран-участников нормандского формата. Вероятнее всего по той причине, что Путину неприятно слушать, как Берлин и Париж открыто выступают в поддержку Киева.Читайте такжеУкраина пойдет на диалог с РФ по Донбассу, но при одном условии – Гармаш

"Когда сидят лидеры вчетвером, то все слышат позицию друг друга. На таких саммитах нас открыто поддерживают лидеры Германии и Франции. Президенту РФ это не очень приятно слушать", - полагает Жовква.

По его словам, помимо этого, у российской стороны нет переговорной позиции на саммит, так как Москва не выполнила договоренностей, достигнутых на встрече нормандской четверки в Париже в 2019 году. Режим прекращения огня был организован, однако при его выполнении фиксируются постоянные нарушения.

"Россия не выполнила ни одного из договоренностей Парижского саммита, кроме организации режима прекращения огня. И здесь мы видим, что он постоянно нарушается", - подчеркнул чиновник.

При этом он добавил, что нормандский формат и минский процесс продолжают работать. Однако Россия, похоже, прилагает усилия, чтобы переговоры были неконструктивными.Читайте такжеПутин обсудил с Меркель ситуацию на Донбассе и выдвинул обвинение Киеву

"Проходят встречи на уровне ТКГ, советников лидеров "четверки". Однако создается впечатление, что РФ намеренно переводит эти переговоры в неконструктивное русло. Вероятно, они ей не нужны", - подчеркнул замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Переговоры по Донбассу

нормандский формат Владимир Путин новости Украины Офис президента новости Донбасса
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