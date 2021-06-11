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У Зеленского объявили о выполнении задач и потребовали предоставления ПДЧ в НАТО

11 июня 2021, 13:42
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Ведущие мировые государства поддерживают планы Украины по вступлению в Североатлантический альянс, утверждает Андрей Сибига.

НАТО, Украина
Украина должна присутствовать на саммите НАТО 14 июня - Офис президента / УНИАН

Официальный Киев выполнил все требования Альянса для получения Плана действий по членству в НАТО. Украина требует своего присутствия на саммите Североатлантического альянса 14 июня и настаивает на предоставлении ПДЧ. Вопрос вступления украинского государства в блок безопасности особенно актуален в связи с теми вызовами, с которыми сталкивается страна. Об этом заявил замглавы Офиса президента Андрей Сибига.

Как рассказал чиновник в интервью Европейской правде, Украина требования НАТО уже выполнила, однако на данный момент нет консенсуса государств по вопросу дальнейших шагов в направлении евроатлантической интеграции Киева.

"Украина осуществила все необходимые шаги для обеспечения того результата, который мы считаем необходимым - а именно для получения ПДЧ с последующим оформлением членства в Альянсе", - объяснил Сибига, добавив, что ведущие государства поддерживают стремление Украины в НАТО.

По его словам, Киев продолжает требовать участия в саммите Североатлантического альянса, который состоится в Брюсселе, и настаивает на предоставлении плана действий по интеграции в НАТО.Читайте также"Ракеты долетят до Москвы за 7 минут": Путин испугался вступления Украины в НАТО

"Мы должны быть на саммите НАТО. И это справедливое наше требование, как и требование предоставления ПДЧ и членства в Альянсе, особенно на фоне тех вызовов и тех рисков, с которыми сталкивается наше государство...но на саммит, который состоится 14 июня, кроме членов НАТО, не приглашены другие участники, потому что такой формат", - подчеркнул Андрей Сибига.

Интеграция Украины в НАТО

Президент Польши Анджей Дуда 3 мая на встрече с главой украинского государства Владимиром Зеленским заявлял, что на саммите НАТО 14 июня страны планируют обсудить "дорожную карту" по интеграции Украины в блок безопасности. Однако он также уточнил, что Киеву нужно будет выполнить определенные требования, чтобы присоединиться к Альянсу.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква говорил, что Украина не примет участия в саммите НАТО. Впрочем, по его словам, Киев заверили в обсуждении вопроса предоставления ПДЧ украинскому государству в рамках саммита.

В Североатлантическом альянсе подчеркнули, что руководство блока безопасности видит Украину и Грузию в НАТО, однако только тогда, когда для этого наступит время.

НАТО новости Украины Офис президента
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