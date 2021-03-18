У Зеленского раскрыли планы по закону о коллаборационизме

Изменения в закон о коллаборационистах планируют вносить между первым и вторым чтениями - Вениславский / nlu.edu.ua

В закон о коллаборационистах, который планирует принять Верховная Рада, будут внесены определенные изменения с целью уточнения ряда формулировок. Речь идет о вопросах так называемого содействия оккупационным администрациям, а также разграничения понятий "государственной измены" и "коллаборационизма". Скорее всего, поправки будут внесены уже в процессе принятия документа. Нужно изменить определенные моменты, чтобы некоторые нормы не были необоснованно применены к людям, которые не причастны к подобной деятельности, сказал представитель президента в КСУ Федор Вениславский изданию РБК-Украина.

По словам нардепа, для того, чтобы некоторые формулировки не были без основания применены к людям, деятельности которых не связана с коллаборационизмом и государственной изменой, нужно внести изменения.

"Вероятно, еще на уровне рассмотрения в комитете будут внесены правки, но скорее всего, уже между первым и вторым чтениями", - отметил политик.

Как полагает Вениславский, лица, сотрудничающие с оккупантами должны осознавать ответственность за свои действия. При этом под действие закона не должны попасть невиновные люди.

"При этом мы должны дать посыл простым людям, чтобы они не боялись, врачи, учителя переживать не должны", - добавил он, акцентировав внимание на том, что пропаганда на уровне "украинцы - враги, русские - герои", вероятно, будет определена как коллаборационизм. При этом он считает, что подобные правовые моменты следует еще уточнить.

Закон о коллаборационизме