У Зеленского резко обличили Путина: Россия хочет захватить Украину, ей не нужен мир

После новых заявлений директора Кремля Владимира Путина вряд ли кто-то еще должен верить в завершение войны путем переговоров, сказал Михаил Подоляк.

Россия уже не прикрывается "провокациями НАТО" и "денацификацией" - Подоляк / Коллаж Офис президента, скриншот YouTube

Российский директор Владимир Путин признался, что агрессор Россия ведет против Украины захватническую войну, а не, дескать, "спецоперацию". Маски сброшены, и теперь никто не должен говорить о возможности завершения военных действий дипломатическим путем. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте чиновник написал о том, что после признания Путина, что он все же воюет, а не проводит какую-то "спецоперацию", всему миру должно быть понятно – Россия ведет захватническую войну геноцидного типа.

По словам советника главы ОП, после таких слов председателя РФ уже никто не должен стремиться завершить войну путем дипломатии.

"Маски сброшены. Забудьте о "провокациях НАТО", "денацификации" и других забытых casus belli. Путин подтвердил то, что было очевидно всему миру: Россия ведет захватническую войну геноцидного типа для завоевания новых территорий, потому что так завещал Петр I. Кто-то еще хочет "урегулирование?" – подчеркнул Михаил Подоляк.

Пропаганда Путина в адрес Украины

Председатель страны-агрессора России Владимир Путин 7 декабря решил выступить с рядом заявлений.

В частности, Путин назвал войну войной, а не "спецоперацией", и обвинил во всем Украину. Дескать, это Киев "начал войну" и, мол, "проигнорировал интересы России по защите русскоязычного населения Донбасса".

Кроме того, Путин заявил, что оккупант Россия достигла "значимых результатов" на войне против Украины, захватив часть украинских территорий. По мнению главы Кремля, война Москвы против Киева может затянуться.

Путин разразился и откровенным цинизмом.

Он обвинил неких "польских националистов" в якобы попытке "забрать запад Украины". По слова руководителя агрессора России, дескать, "только Москва может стать гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины".

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