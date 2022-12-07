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Путин попытался стравить Украину с Польшей и разразился цинизмом о "гарантиях безопасности"

7 декабря 2022, 18:39
Директор напавшего на Украину страны-оккупанта РФ Путин придумал, что некие, дескать, "националисты Польши" хотят якобы "забрать запад страны".
Украина, Путин
Путин с особым цинизмом заявил о якобы "гарантиях безопасности для Украины" / Коллаж Reuters, скриншот соцсети

Руководитель государства-агрессора России Владимир Путин вслед за своей пропагандой попытался стравить Украину и Польшу. По его словам, дескать, "польские националисты" пытаются "забрать западн Украины". Путин цинично сказал, что якобы "гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины" может быть "только РФ".

Как сообщают пропагандисты ТАСС, Путину привиделась якобы "польская агрессия" в отношении Украины. Кремлевский глава утверждает, что "польские националисты", дескать, хотели бы "забрать запад Украины".

Более того, он цинично заявил, что, мол, "гарантом" для Украины может выступить, дескать, сама Россия, которая на нее же и напала.

"Националисты Польши "спят и видят", как забрать западную Украину. Единственным настоящим гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины может быть только РФ", - подчеркнул Владимир Путин.

Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что для Украины неприемлемы какие-либо компромиссы с Россией. Киев будет работать над тем, чтобы наказать врага. Гарантия безопасности для Украины – прекращение существования страны-агрессора РФ.

Глава Кремля Владимир Путин рассказал, что страна-оккупант мобилизовала уже 300 тысяч россиян на войну против Украины.

По его словам, 150 тысяч новых оккупантов уже находятся в зоне боевых действий. Из них 77 тысяч в составе боевых подразделений захватчиков.

В Госдепе США отметили, что Владимир Путин и его войска терпят поражения на поле боя в Украине.

По словам представителя ведомства Неда Прайса, Путин отправился на незаконный Крымский мост в пропагандистских целях – показать видимость якобы "побед" Москвы.

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