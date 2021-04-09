У Зеленского заявили о планах России по войне с Украиной

Россия готова пойти на военное обострение против Украины - Жовква / УНИАН

Россия может пойти на новое военное обострение против Украины. Такие сведения поступают украинским властям от специализированных структур. Президент Владимир Зеленский провел ряд телефонных переговоров с лидерами стран Запада и руководством НАТО, которые утверждают, что поддерживают Киев. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

В интервью lb.ua на вопрос журналистов о том, стоит ли ожидать нового военного обострения РФ против Украины, чиновник ответил утвердительно.

"К сожалению, стоит. И эта информация, скажем так, есть у соответствующих украинских структур", - утверждает Жовква.

По его словам, Киев делится подобными сведениями с Западом. Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры по телефону с президентом США Джо Байденом, главой британского правительства Борисом Джонсоном, генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом и канадским премьером Джастином Трюдо.Читайте такжеМеркель объявила Путину об условии по войскам РФ у границ Украины

"С каждым из этих лидеров президент Зеленский не только обменялся данными, но и получил от них четкие и своевременные сигналы поддержки", - подчеркнул замглавы ОП.

Конфликт России и Украины