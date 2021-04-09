У Зеленского заявили о планах России по войне с Украиной

Запад поддерживает Украину в ситуации с агрессией Москвы против Киева, утверждает Игорь Жовква.
Россия может пойти на новое военное обострение против Украины. Такие сведения поступают украинским властям от специализированных структур. Президент Владимир Зеленский провел ряд телефонных переговоров с лидерами стран Запада и руководством НАТО, которые утверждают, что поддерживают Киев. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.
В интервью lb.ua на вопрос журналистов о том, стоит ли ожидать нового военного обострения РФ против Украины, чиновник ответил утвердительно.
"К сожалению, стоит. И эта информация, скажем так, есть у соответствующих украинских структур", - утверждает Жовква.
По его словам, Киев делится подобными сведениями с Западом. Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры по телефону с президентом США Джо Байденом, главой британского правительства Борисом Джонсоном, генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом и канадским премьером Джастином Трюдо.Читайте такжеМеркель объявила Путину об условии по войскам РФ у границ Украины
"С каждым из этих лидеров президент Зеленский не только обменялся данными, но и получил от них четкие и своевременные сигналы поддержки", - подчеркнул замглавы ОП.
Конфликт России и Украины
- Спикер Кремля Дмитрий Песков 7 апреля заявил, что российские войска будут базироваться у границ Украины столько времени, сколько потребуется российскому государству. Решение по вопросу сроков дислокации военных подразделений будет приниматься военным руководством страны и президентом Владимиром Путиным.
- Куратор украинского направления в Кремле Дмитрий Козак пригрозил Киеву усилением российской агрессии на Донбассе и предупредил, что такая ситуация будет "началом конца" Украины.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк утверждает, что подобная риторика Москвы не удивляет украинские власти. Украина заинтересована к мирному разрешении конфликта на Донбассе и не стремится к провокациям. При этом ВСУ готовы к любому сценарию развития событий.