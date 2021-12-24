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Украина готова к выполнению Минских соглашений, а Зеленский к встрече с Путиным - Ермак

24 декабря 2021, 16:36

По словам главы ОП, Украина всячески стремится к миру.

Ермак
Ермак заявил о готовности Украины к миру / УНИАН

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о постоянном ведении переговоров с Россией. По его словам, они ведутся в различных форматах. Также он подчеркнул, что Владимир Зеленский полностью готов к переговорам с Владимиром Путиным.

"Президент много раз говорил, что готов к такой встрече. Когда и где она состоится, вопрос открыт… Как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора, он состоится", - рассказал Ермак в интервью журналу Фокус.

Главной мотивацией этой встречи, считает Ермак, должны быть прекращение войны, стремление к миру.

"Как сказал президент Украины в своем послании в парламенте, чтобы сегодня решить эту главную проблему для всей страны, нужно напрямую говорить с Россией и ее руководителем", - подчеркнул Ермак.

Также глава ОП рассказал, что Украина вышла с тремя очень важными инициативами.

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"Первое — возвращение к режиму прекращения огня. Второе: поднимается вопрос двух КПВВ — "Счастье" и "Золотое"… Третье — давно не было обмена, мы передали в ТКГ в очередной раз списки людей на освобождение, это до ста человек. Пока ответа нет. Наши представители в ТКГ продолжают вести переговоры", - добавил Ермак, отметив, что Украина готова выполнять взятые на себя обязательства. Речь идет и о Минских соглашениях по урегулированию ситуации на востоке Украины.

При этом он упомянул о разной интерпретации некоторых вопросов.

"В документах есть спорные вопросы, есть некоторые положения, сформулированные таким образом, что трактуются сторонами по-разному. Поэтому Украина предлагает и будет предлагать пути выхода из создавшейся ситуации, главное, чтобы было желание с той стороны", - сказал Ермак.

Рассказал он и о "формуле Штайнмайера", в которой, как отметил, не видит ничего плохого.

"В этой формуле ключевой момент — что легитимность выборов подтверждается ОБСЕ. Есть т.н. Копенгагенский документ, который устанавливает принципы проведения демократических выборов. Т.е. выборы должны проходить полностью под контролем украинской власти, с участием всех украинских партий, СМИ и международных наблюдателей, а правоохранители Украины должны обеспечивать безопасность", - резюмировал Ермак.

Напомним, ранее в МИД заявили, что глава Офиса президента Андрей Ермак и украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) выполнили титаническую работу, чтобы добиться возобновления режима прекращения огня – договоренность об этом была достигнута во время заседания 22 декабря.

Кроме этого, в украинском внешнеполитическом ведомстве призвали РФ сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении вооруженного конфликта на Донбассе.

Заявление Путина о якобы подготовке Украиной операции на Донбассе

Президент России Владимир Путин 23 декабря, во время пресс-конференции в Москве заявил, что Украина якобы может готовить военную операцию на Донбассе. По его словам, Украина дважды пыталась силовым путем решить ситуацию на Донбассе, и теперь может готовить новую военную операцию.

Российский президент также считает, что Запад строит из Украины "Антироссию".

Условие ненападения РФ на Украину

Также Путин во время пресс-конференции прокомментировал обвинения в адрес РФ о подготовке военного вторжения в Украину. Он прямо не отрицал вероятность российского вторжения, однако отметил, что это будет зависеть от обеспечения безопасности России.

"По поводу гарантий. Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу", – заявил он.

Путин заявил о том, что РФ выступает за нерасширение НАТО на восток, и подчеркнул, что Запад должен дать гарантии безопасности России – "немедленно и сейчас, а не требовать их от нас".

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