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Будущее Донбасса, влияние Зеленского и атака на Киев: Путин сделал громкие заявления в адрес Украины

23 декабря 2021, 14:21

По словам Путина, Россия должна думать о своей безопасности на перспективу.

путин
Владимир Путин / REUTERS

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря сделал несколько заявлений в адрес Украины.

В частности, Путин ответил на вопрос, может ли он дать гарантию, что РФ не нападет на Украину.

По его словам, это будет зависеть от обеспечения безопасности России.

"По поводу гарантий. Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу", - заявил он, не объяснив, о какой "исторической перспективе" идет речь.

Россия против нерасширение НАТО на Восток

"Мы, что ли ставим ракеты у границ США, нет, это США находятся у нас на пороге, разве это избыточное требование: не ставить никаких ударных систем у нашего дома, чего здесь необычного?", - заявил он.

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Путин заявил, что Запад должен дать гарантии безопасности России - "немедленно и сейчас, а не требовать их от нас".

"Нам важен не ход переговоров, нам важен результат. Ни одного дюйма на восток сказали нам в 90-е годы, ну и чего? Надули", - сказал президент РФ.

Минские соглашения

Путин заявил, что с трактовкой минских соглашений есть проблемы.

"Есть ли проблемы? Да, потому что в соответствии с минскими соглашениями Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта. В минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались", - заявил Путин.

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Он также подчеркнул, что в 2015 году ему пришлось уговаривать тогдашних главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР" поставить подписи под минским Комплексом мер.

Зеленский попал под влияние "нациков"

"Зеленский попал под влияние радикальных элементов, "нациков", вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире", - заявил он.

По его словам, это якобы произошло после прихода Зеленского к власти.

Война с Украиной

"Нам говорят "война, война, война". Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию (на Донбассе, - ред.), и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, а вмешаетесь и будете защищать - вот такие новые санкции последуют. И готовятся, может быть, к этому", - отметил Путин.

Он добавил, что Россия должна думать о своей безопасности на перспективу.

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"Но это не наш выбор, мы этого не хотим. Именно поэтому я ответил на предложение президента Байдена назначить ответственных представителей для того, чтобы вести переговоры по вопросам стратегической стабильности… Поэтому без всяких хитростей мы просто поставили прямо вопрос, что никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно. Они должны нам что-то ответить", - отметил президент России.

Путин обвинил Германию из-за поставок газа в Украину

По словам Путина, Газпром поставил Берлину на 5 млрд кубометров газа больше, чем по контракту, но этот газ не видят немецкие потребители.

"Есть труба, которая соединяет польскую трубопроводную систему с украинской. Объем примерно 3 млн кубометров в сутки. Именно столько из ФРГ подают в Польшу. У меня есть все основания полагать, что в конечном итоге этот газ идет в Украину. И потребителям в Европе и ФРГ надо бы знать, что происходит на самом деле. И, может быть, обратиться в определенные инстанции с просьбой разъяснить эту позицию. И вместо того, чтобы подавать в Польшу, а затем в Украину, пытаясь там кому-то поддержать штаны, лучше бы осуществлять дальнейшие поставки в Европу и повлиять на цену на споте", - отметил Путин.

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