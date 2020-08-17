"Тайное" совещание Зеленского по Беларуси: СМИ раскрыли подробности

На закрытом заседании, которое провел Владимир Зеленский, обсуждали возможность переноса переговоров по Донбассу, узнали журналисты / УНИАН

На закрытом заседании относительно ситуации в Беларуси, которое провел президент Владимир Зеленский, обсуждали возможность переноса переговоров по Донбассу из Минска.

Во время совещания было рассмотрено закрытие воздушного пространства для белорусской авиации и введение еще более жестких санкций, чем те, которые против Беларуси будет вводить Евросоюз, сообщает Telegram-канал Легитимный со ссылкой на свой источник.

По его словам, участники совещания рассматривали вариант начала в Беларуси гражданской войны, и как она может повлиять на ситуацию в Украине.

"…на закрытом совещании в Офисе президента, которое касалось ситуации в Беларуси, обсуждали возможность перенести переговоры по донбасскому кейсу из Минска в любую другую европейскую страну. Президенту доложили, что Россия категорически против такого переноса", – отмечается в сообщении.

Читайте также"Мы погибнем": Лукашенко на "антимайдане" выдвинул громкое обвинение против УкраиныРанее сообщалось, что Владимир Зеленский в связи с резким обострением ситуации в Беларуси провел закрытое совещание с руководителями украинских разведывательных органов, силовых структур и главами ряда областных госадминистраций.

Напомним, в Беларуси после президентских выборов, которые прошли 9 августа, начались массовые акции протеста. Протесты в Беларуси начались после того, как стало известно, что в избирательной гонке с огромным отрывом лидирует действующий президент Александр Лукашенко.

Белорусскую власть обвинили в масштабных фальсификациях. Силовики жестоко расправлялись с протестующими. Власти ЕС не признали выборы, а США назвали их несправедливыми. Евросоюз пригрозил Лукашенко санкциями.

Президент Беларуси говорил, что новых выборов в стране не будет, пока его не убьют. Позже в ЕС назвали Лукашенко персоной нон грата.