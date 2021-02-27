Украина не боится реакции Путина на санкции против его кума - Данилов

Секретарь СНБО заявил, что начиная с 2014 года Украина и Россия находятся в состоянии войны, поэтому чем-то еще напугать Путину украинцев не удастся.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина не боится реакции президента России Владимира Путина в ответ на санкции в отношении его кума Виктора Медведчука. Санкции были введены за финансирование терроризма.
"То, что делает этот господин (Путин – ред.), начиная с 2014 года на территории нашей страны, когда они захватили Крым, когда они развязали войну на территории Донецкой и Луганской областей, чем нас еще можно напугать? Мы находимся в состоянии войны фактически. Так, она не объявлена, но это же происходит с 2014 года", - заявил Данилов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.
По его словам, украинцы – не русские и имеют генетическую волю к свободе.
"Мы действительно не русские. Если кто-то считает, что нас можно захватить, нас можно как-то унизить ... Знаете, у нас такая генетическая воля к свободе, что мы неоднократно это доказывали и еще раз можем доказать", - подчеркнул секретарь СНБО.
Санкции против Медведчука - о чем сообщалось ранее:
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
- 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK). По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.
- 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендовал ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины, среди них кум Путина Виктор Медведчук.
- 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.