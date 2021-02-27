Украина не боится реакции Путина на санкции против его кума - Данилов

Данилов заявил, что Украина не боится реакции Путина на санкции против его кума / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина не боится реакции президента России Владимира Путина в ответ на санкции в отношении его кума Виктора Медведчука. Санкции были введены за финансирование терроризма.

"То, что делает этот господин (Путин – ред.), начиная с 2014 года на территории нашей страны, когда они захватили Крым, когда они развязали войну на территории Донецкой и Луганской областей, чем нас еще можно напугать? Мы находимся в состоянии войны фактически. Так, она не объявлена, но это же происходит с 2014 года", - заявил Данилов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

По его словам, украинцы – не русские и имеют генетическую волю к свободе.

"Мы действительно не русские. Если кто-то считает, что нас можно захватить, нас можно как-то унизить ... Знаете, у нас такая генетическая воля к свободе, что мы неоднократно это доказывали и еще раз можем доказать", - подчеркнул секретарь СНБО.

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