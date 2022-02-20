"Наступление" на Донбасс и удар по "Минску": Кулеба разнес РФ и обратился к Западу

Украина не готовит каких-либо наступательных военных операций - Кулеба / Reuters

Украина не стремится к военным действиям и не планирует каких-либо наступательных операций, однако готова к защите своей территории. Партнеры не верят заявлениям о якобы агрессивных действиях со стороны Киева и четко понимают, что агрессором является Россия, которая нарушает Минские соглашения. Союзники украинского государства должны помогать на дипломатическом уровне, оружием и применением санкций в отношении Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В ходе своего брифинга с Мюнхенской конференции безопасности он заявил о том, что украинское государство не стремится к ведению боевых действий, однако в случае опасности намерено защищаться.

"Украина не хочет войны, но будет защищаться", - сказал министр.

По его словам, страны-союзники Украины не верят информации о якобы агрессивном поведении Киева и понимают, что агрессором является Россия, которая нарушает Минские соглашения.

"Партнеры не ведутся на вбросы РФ об агрессивной Украине, которая на кого-то нападает. Никто в это не верит. Все четко понимают, кто есть агрессор – это Россия. Она же нарушает Минские договоренности", - отметил дипломат.

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Читайте также"Звонят и спрашивают разрешения": Зеленский разнес идею прямого диалога с "ЛДНР"Также он уточнил, что Украина не собирается проводить каких-либо наступательных операций или провокаций. Страна стремится к миру, а не военным действиям.

"Украина не планирует и не производит никаких наступательных военных операций, провокаций, диверсий или обстрелов территорий РФ. Мы не стремимся к войне, а стремимся к миру", - добавил Кулеба.

Кроме того, он призвал партнеров Украины помогать стране в противостоянии с Россией на разных направлениях, среди которых дипломатия, поставки оружия и запуск санкций.

"Просим коллег действовать на дипломатическом треке, снабжать оружием, применять санкции", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Угроза военного вторжения России в Украину

Глава Белого дома Джо Байден 18 февраля в ходе своего обращения заявил, что, по его убеждению, президент РФ Путин принял решение о военном вторжении России на территорию Украины. Как полагает американский глава государства, военная интервенция может произойти в ближайшие несколько дней.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, а также в захваченном Крыму, находятся около 30-35 тысяч российских военных. По его словам, ситуация остается опасной – обстрел может привести к полномасштабной войне с Россией.

Журналисты американского издания Politico назвали 20 февраля новой датой возможного военного вторжения РФ в Украину. По мнению аналитиков, решение может быть связано с завершением российско-белорусских военных учений, Мюнхенской конференции и Олимпиады в Пекине. Однако, как утверждают эксперты, даты могут меняться.

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