Украина окончательно отказалась от бумажных трудовых книжек: как будут считать стаж

Украина отказалась от трудовых книжек / УНИАН

В Украине окончательно одобрили отказ от бумажных трудовых книжек. Соответствующий закон сегодня подписал президент Владимир Зеленский, а 5 февраля за документ проголосовали нердепы.

Одобренный главой государства документ предполагает введение в Украине электронного учета трудовой деятельности украинцев. Эти сведения смогут использовать для подтверждения имеющегося стажа работы для заключения трудового договора или назначения пенсий, пишет Офис президента.

Закон также регулирует вопросы по автоматическому назначению пенсии по возрасту через личный электронный кабинет на сайте Пенсионного фонда.

Документ устанавливает пятилетний переходный период, в течение которого в госреестр должны перенести сведения из бумажных трудовых книжек. В течение этих 5 лет бумажная трудовая книжка и электронная форма будут применяться вместе.

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