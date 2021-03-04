Украина окончательно отказалась от бумажных трудовых книжек: как будут считать стаж

Одобренный главой государства документ предполагает введение в Украине электронного учета трудовой деятельности украинцев.
В Украине окончательно одобрили отказ от бумажных трудовых книжек. Соответствующий закон сегодня подписал президент Владимир Зеленский, а 5 февраля за документ проголосовали нердепы.
Одобренный главой государства документ предполагает введение в Украине электронного учета трудовой деятельности украинцев. Эти сведения смогут использовать для подтверждения имеющегося стажа работы для заключения трудового договора или назначения пенсий, пишет Офис президента.
Закон также регулирует вопросы по автоматическому назначению пенсии по возрасту через личный электронный кабинет на сайте Пенсионного фонда.
Документ устанавливает пятилетний переходный период, в течение которого в госреестр должны перенести сведения из бумажных трудовых книжек. В течение этих 5 лет бумажная трудовая книжка и электронная форма будут применяться вместе.
Напомним, ранее сообщалось:
- В июне 2020 года правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады проект закона, который предполагает замену бумажных трудовых книжек на электронные.
- Законодательная инициатива должна избавить украинцев от лишней бюрократии и упростить процедуру получения пенсионных выплат.
- За основу Верховная Рада одобрила проект закона в начале сентября 2020 года.
- В пятницу, 5 февраля, парламент поддержал законопроект №3623 во втором чтении - 265 голосами.
- Принятый в пятницу, 5 февраля, во втором чтении законопроект №3623 упрощает доступ украинцев к информации о трудовом стаже. Как говорится в пояснительной записке к закону, значительным образом упрощается начисление выплат (то бишь пенсии будут начисляться в автоматическом порядке).