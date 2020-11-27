Украина пошла в атаку: у Кравчука объяснили изменения в переговорах по Донбассу

Украина обвинила Россию в срыве Минских соглашений / УНИАН

Украина изменила тактику в переговорном процессе в рамках ТКГ по Донбассу. Теперь Киев демонстрирует более жесткую и принципиальную позицию в отношении России, которая не намерена признавать свое участие в российско-украинском конфликте. Примечательно, что сейчас уже украинская сторона обвиняет россиян в нежелании выполнять Минские соглашения.

Об этом рассказал представитель отдельных районов Донбасса от переселенцев Денис Гармаш в эфире телеканала Украина 24, комментируя переговоры по урегулированию вооруженной конфронтации в ОРДЛО.

По его словам, Россия придерживается генерального плана и не признает себя стороной конфликта. Поддержка Москвой плана боевиков по Донбассу не означает, что Москва готова нести за это ответственность.Читайте такжеКрах переговоров и удар по Минским соглашениям: эксперт раскрыл план для Украины по Донбассу

"Сейчас мы уже понимаем, что это была оговорка представителя российской стороны, который сказал, что "есть же план ОРДЛО, считайте его планом российской стороны". Мы потребовали подтверждения официально этих слов, Россия отказалась это делать, мотивируя это тем, что это будет вмешательство во внутренние дела Украины - это после того, как она финансирует конфликт на Донбассе…" – отметил Гармаш.

Также он добавил, что сейчас сложно сказать о прогрессе в переговорах по Донбассу, так как Россия при любом удобном случае обвиняет Украину в якобы выходе из Минских соглашений. Однако на одном из заседаний переговорной группы уже Киев обвинил Москву в нежелании выполнять достигнутые ранее договоренности.Читайте такжеУ Путина сделали заявление о главной цели России по Донбассу

"И на последнем ТКГ, это уже было интересно, мы обвинили Россию в том, что она фактически выходит из "Минска", если она не хочет участвовать как член ТКГ", – подчеркнул Сергей Гармаш.

Конфликт России и Украины на Донбассе