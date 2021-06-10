Украина резко высказалась о "наезде" Путина на инициативу Зеленского насчет коренных народов

Дмитрий Кулеба высказался о "наезде" Владимира Путина на законопроект, поданный Владимиром Зеленским / УНИАН

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал "наезд" президента Российской Федерации Владимира Путина на проект закона о коренных народах, который украинский лидер Владимир Зеленский подал в Верховную Раду.

Российское руководство занимается манипуляциями относительно украинских законодательных инициатив, рассказал глава МИДа РБК-Украина.

Чиновник подчеркнул, что наши инициативы в законодательной сфере соответствуют международному праву.

"Руководству России стоит заняться обеспечением прав национальных меньшинств и коренных народов РФ, а не манипуляциями в отношении украинских законодательных инициатив… ", – заявил член Кабмина.

Кулеба добавил, что РФ продолжает применять репрессии против крымских татар, которые живут в захваченном россиянами Крыму.

Читайте такжеВ МИД рассказали, что Украина готовит России из-за аннексии КрымаНапомним, Владимир Зеленский 18 мая внес в Верховную Раду проект закона О коренных народах Украины. В документе статус коренных народов Украины предлагают предоставить крымским татарам, крымчакам и караимам (сформировались в Крыму).

Владимир Путин в начале июня утверждал, что законопроект Зеленского предполагает исключение русских из числа коренных народов Украины. Из-за законодательной инициативы глава России сравнил нашу страну с нацистской Германией – утверждал, что граждан хотят разделить на сорта.