Украина резко высказалась о "наезде" Путина на инициативу Зеленского насчет коренных народов

МИД Украины обвинил руководство России в манипуляциях.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал "наезд" президента Российской Федерации Владимира Путина на проект закона о коренных народах, который украинский лидер Владимир Зеленский подал в Верховную Раду.
Российское руководство занимается манипуляциями относительно украинских законодательных инициатив, рассказал глава МИДа РБК-Украина.
Чиновник подчеркнул, что наши инициативы в законодательной сфере соответствуют международному праву.
"Руководству России стоит заняться обеспечением прав национальных меньшинств и коренных народов РФ, а не манипуляциями в отношении украинских законодательных инициатив… ", – заявил член Кабмина.
Кулеба добавил, что РФ продолжает применять репрессии против крымских татар, которые живут в захваченном россиянами Крыму.
Читайте такжеВ МИД рассказали, что Украина готовит России из-за аннексии КрымаНапомним, Владимир Зеленский 18 мая внес в Верховную Раду проект закона О коренных народах Украины. В документе статус коренных народов Украины предлагают предоставить крымским татарам, крымчакам и караимам (сформировались в Крыму).
Владимир Путин в начале июня утверждал, что законопроект Зеленского предполагает исключение русских из числа коренных народов Украины. Из-за законодательной инициативы глава России сравнил нашу страну с нацистской Германией – утверждал, что граждан хотят разделить на сорта.
Незаконная аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.
Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.