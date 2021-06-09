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Путин взбесился из-за закона Зеленского о коренных народах Украины

9 июня 2021, 20:31
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Президент России Владимир Путин резко отреагировал на законопроект, который инициировал Владимир Зеленский.

Путин
Путин раскритиковал инициативу Зеленского / Reuters

Президент Российской федерации Владимир Путин сделал громкое заявление о том, что крайне негативно относится к идее Владимира Зеленского исключить русских из числа коренных народов Украины. Об этом он сказал в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Зарубину.

"Смешно и глупо называть русских некоренным народом Украины", - заявил Владимир Путин.

Также президент РФ назвал Путин "уродливым" законопроект о "коренных народах" Украины.

Кроме этого, вчера и Госдума осудила законопроект президента Украины Владимира Зеленского об исключении русских из числа коренных народов республики.

"Государственная дума считает сам факт этой законодательной инициативы президента Украины вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами", — говорится в документе.

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Ранее Главред писал, что 18 мая Зеленский внес в Верховную раду законопроект "О коренных народах Украины", согласно которому в качестве коренных народов определяются крымские татары, караимы и крымчаки.

По словам Зеленского, цель законопроекта — содействие консолидации и развитию украинской нации, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности коренных народов.

новости России Владимир Путин
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