УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Украина "задавит" Россию в Гааге: Кулеба жестко предупредил Москву о мощном ударе

16 октября 2021, 15:58
Прослушать новость
Остановить

Даже после того, как Владимир Путин покинет пост президента России, государство будет привлечено к ответственности, сказал Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба
Украина тоже умеет давить - не железным бортом корабля, а правовыми аргументами, - Кулеба / УНИАН

Захват РФ кораблей ВМС Украины в ноябре 2018 года у Керченского пролива обернется Москве серьезной ответственностью. Киев намерен "задавить" российское государство в правовом поле при помощи юридических аргументов. Россия будет нести ответственность за свои действия даже после того, как в Кремле поменяется власть. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В своей статье на Украинской правде он рассказал о том, что Киев в ситуации с инцидентом в Керченском проливе намерен бороться с Москвой в правовом поле, и собирается "задавить" Россию юридическими аргументами. Украина надеется на серьезные и долгосрочные последствия для российского государства.Читайте также"Придется создать серьезные проблемы": Кулеба заявил, что Украина не сдастся, и пригрозил РФ ударом

"Когда россияне таранили "Яны Капу", они хохотали и кричали "Дави его!". Мы все хорошо помним это видео. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мы тоже умеем давить. Только не железным бортом корабля. Мы жмем железной логикой юридических аргументов. И мы задавим российских преступников. Красиво и согласно международному праву. Пускай это займет больше времени, чем понадобится российским военным для тарана корабля в международных водах. Но последствия для нарушителей будут значительно более серьезными и длительными", - отметил Кулеба.

По его словам, даже после того, как в Кремле поменяется власть, Россия будет нести правовую ответственность. Наказание должно быть неотвратимым, и Киев уже работает над реализацией этой задачи.

"Даже после смены режима Путина международные суды будут привлекать Россию к юридической ответственности. Я говорю это прямо и откровенно с одной простой целью. Хочу, чтобы каждый, кто выполняет сегодня преступные приказы руководства в Кремле, уже сейчас знал цену своих действий. Путин не вечен, а спрятаться не удастся. И это не угроза, а предупреждение. Наказание неотвратимо и мы настойчиво и последовательно работаем над воплощением", - сказал дипломат.

Реклама

Также он добавил, что Украина в процессе решения данного вопроса использует серьезнейшие правовые инструменты и руководствуется холодным юридическим расчетом.Читайте такжеУдар по Путину и жесткая позиция Анкары: Кулеба объявил о борьбе Украины и Турции за Крым

"Мы применяем три долгосрочных инструмента для достижения цели: холодный юридический расчет, железные правовые аргументы и последовательную, систематическую работу по Стратегии внешнеполитической деятельности Украины", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Захват Россией кораблей ВМС Украины у Керченского пролива

Россия 5 ноября 2018 года в районе Керченского пролива в Черном море захватила три корабля Военно-морских сил Украины – бронированные катера Бердянск, Никополь и буксир Яны-Капу. В заложниках оказались 24 украинских военнослужащих, среди которых моряки и сотрудники СБУ. Корабли осуществляли плановый проход из порта Одессы в порту Бердянска. Россияне применили оружие в международных водах, что согласно действующему международному законодательству признается в качестве акта агрессии.

В Москве решили не признавать захваченных моряков военнопленными и решили судить их по статьям, предполагающим наказание за "незаконное пересечение российской границы".

Международный трибунал по морскому праву приказал РФ освободить украинских моряков в немедленном порядке и вернуть Украине корабли. Однако Москва отказалась выполнить требования.

7 сентября 2019 года моряки вернулись домой в рамках обмена пленными между РФ и Украиной. Формально Россия отпустила моряков "под личное обязательство", а уголовное дело закрыто не было.

18 ноября 2019 года Москва передала Киеву захваченные у Керченского пролива Корабли.

viber
новости России МИД Украины Дмитрий Кулеба новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Украина "задавит" Россию в Гааге: Кулеба жестко предупредил Москву о мощном ударе». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на зиму пришли фантастические кожаные платья и юбки, при виде которых сердце бьется сильнееВ моду на зиму пришли фантастические кожаные платья и юбки, при виде которых сердце бьется сильнее В Украину ворвется "бабье лето" и резко потеплеетВ Украину ворвется "бабье лето" и резко потеплеет Еще четыре области идут в "красную" зону: где и когда усилят карантинЕще четыре области идут в "красную" зону: где и когда усилят карантин Полнолуние в октябре 2021: что нельзя делать в этот деньПолнолуние в октябре 2021: что нельзя делать в этот день Газовый кризис сотрясает Европу: в Евросоюзе объявили о планах по отказу от газаГазовый кризис сотрясает Европу: в Евросоюзе объявили о планах по отказу от газа

Последние новости

15:58

Украина "задавит" Россию в Гааге: Кулеба жестко предупредил Москву о мощном ударе

15:55

Мягкая зима и бесснежный Новый год: синоптик уточнила прогноз погоды для Украины на пару месяцев

15:45

В Киеве пьяный водитель грузовика сбил двоих человек: пострадал известный историк, его друг погиб

15:22

Самые модные сапоги зима 2021 2022, в которых захочется шагать хоть на край света Фото

15:05

Путин забросил ноги на стол и издевается над Западом мнение

Реклама
15:00

Гороскоп на 17 октября 2021 для всех знаков Зодиака: денежные поступления, сплетни или ревность Видео

14:47

Газовый кризис еще сотрясет Европу: в РФ разразились условием для ЕС по газу и призвали к "диалогу" Видео

14:36

Кровавая стрельба в Киеве: неизвестные изрешетили маршрутку, есть раненый

14:31

Украина готовится к большой войне: Арестович сообщил о проработке 9 сценариев российской агрессии Видео

13:44

Обязательная вакцинация: в Минздраве рассказали, как получить справку о противопоказаниях Видео

13:25

Пил пиво в вагоне и буянил в поезде: в Харькове машинист метро побил пьяного пассажира Видео

13:10

Судья шоу Танці з зірками Максим Чмерковский рассказал, как в детстве чуть не лишился ноги Видео

12:31

Кива вспомнил Бандеру и устроил стрельбу с феерверком Видео

11:59

Ляшко предупредил украинцев о массовых карантинных рейдах: за отсутствие маски будут штрафовать Видео

11:54

Массовая вакцинация в обмен на отмену масочного режима: Ляшко назвал сценарий ослабления карантина Видео

11:36

Огненное ДТП на Закарпатье: среди жертв - участница венгерского талант-шоу и футболистка из Чопа

11:06

Тыква на Хэллоуин своими руками: как сделать самую страшную Видео

11:01

В Индонезии во время изучения реки утонули 11 детей

10:59

Финансовый гороскоп на неделю 18-24 октября: неожиданное богатство, долги или выгодное предложение Видео

10:46

Участница шоу Холостяк победила в конкурсе Мисс Украина Вселенная 2021: как выглядит красавица

Реклама
10:23

"Никаких команд не надо": Данилов сделал заявление об ответном огне по боевикам "ЛДНР" на Донбассе

09:44

В США временно перестали делать подросткам прививки вакциной Moderna: в чем причина

09:26

На Закарпатье в страшной аварии заживо сгорели патрульный, военный и две девушки 17 и 18 лет

09:19

Гороскоп на 16 октября 2021 для всех знаков Зодиака: ошибки прошлого или проверка на прочность Видео

09:12

Значение имени Денис: судьба, характер и совместимость

08:43

"У нас будет 10 сложных дней": в СНБО рассказали, когда ждать начала пика новой волны коронавируса Видео

08:24

Коронавирус в Украине 16 октября: за сутки выявили почти 13 тыс. новых зараженных COVID-19

07:52

В США заявили, что вакцинация в 11 раз снижает риск смерти от последствий коронавируса Видео

07:45

Крах империи: возможен ли дефолт США мнение

07:21

Путин нервничает из-за Северного потока-2, его шантаж не работает - Витренко

07:10

Синоптики пообещали украинцам на выходные солнце и заморозки

06:29

Путь к злоупотреблениям и протестам, или Что не так с вакцинацией педагогов мнение

05:28

Ученые рассказали, что нужно есть для снижения холестерина в теле

05:02

Твердый и жидкий шампунь: трихолог объяснила, какое средство лучше Видео

04:41

Раскрыты уникальные свойства тыквенных семечек: польза удивительная

04:18

Ученые поведали, как пить антибиотики без вреда для здоровья

03:50

Живите без ограничений: список продуктов, которые можно есть на ночь без вреда для фигуры

03:26

Лунный гороскоп на неделю 18-24 октября: денежная премия, сплетни врагов или судьбоносный день Видео

02:40

В Минцифры ответили, почему еМалятко так часто "ломается" Видео

02:07

День Босса 2021 в Украине – поздравления и прикольные картинки

Реклама
01:44

Приметы на 16 октября: что нельзя делать в день Дениса и как не попасть в беду Видео

01:15

Удивительные свойства грибов: диетологиня рассказала, почему так важно их употреблять

00:51

Ученые изобрели лекарство от поздних стадий рака: препарат уничтожил множественные опухоли

15 октября, пятница
23:59

Рfizer и BioNTech хотят вакцинировать детей: компании запросили лицензию Видео

23:57

Гастроэнтеролог пояснила, на какие болезни может указывать изжога

23:46

В Украину едет глава Пентагона: опубликован план визита

23:22

Как с иголки: в Украине появилось совершенно "новое село" Видео

23:03

У Зеленского оценили возможность отставки министра обороны

22:39

"Документ совершенно секретный": Данилов раскрыл детали Плана обороны Украины Видео

22:25

Цифра шокирующая: в СНБО спрогнозировали пик волны коронавируса Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять