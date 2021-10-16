Украина "задавит" Россию в Гааге: Кулеба жестко предупредил Москву о мощном ударе

Украина тоже умеет давить - не железным бортом корабля, а правовыми аргументами, - Кулеба / УНИАН

Захват РФ кораблей ВМС Украины в ноябре 2018 года у Керченского пролива обернется Москве серьезной ответственностью. Киев намерен "задавить" российское государство в правовом поле при помощи юридических аргументов. Россия будет нести ответственность за свои действия даже после того, как в Кремле поменяется власть. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В своей статье на Украинской правде он рассказал о том, что Киев в ситуации с инцидентом в Керченском проливе намерен бороться с Москвой в правовом поле, и собирается "задавить" Россию юридическими аргументами. Украина надеется на серьезные и долгосрочные последствия для российского государства.Читайте также"Придется создать серьезные проблемы": Кулеба заявил, что Украина не сдастся, и пригрозил РФ ударом

"Когда россияне таранили "Яны Капу", они хохотали и кричали "Дави его!". Мы все хорошо помним это видео. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мы тоже умеем давить. Только не железным бортом корабля. Мы жмем железной логикой юридических аргументов. И мы задавим российских преступников. Красиво и согласно международному праву. Пускай это займет больше времени, чем понадобится российским военным для тарана корабля в международных водах. Но последствия для нарушителей будут значительно более серьезными и длительными", - отметил Кулеба.

По его словам, даже после того, как в Кремле поменяется власть, Россия будет нести правовую ответственность. Наказание должно быть неотвратимым, и Киев уже работает над реализацией этой задачи.

"Даже после смены режима Путина международные суды будут привлекать Россию к юридической ответственности. Я говорю это прямо и откровенно с одной простой целью. Хочу, чтобы каждый, кто выполняет сегодня преступные приказы руководства в Кремле, уже сейчас знал цену своих действий. Путин не вечен, а спрятаться не удастся. И это не угроза, а предупреждение. Наказание неотвратимо и мы настойчиво и последовательно работаем над воплощением", - сказал дипломат.

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Также он добавил, что Украина в процессе решения данного вопроса использует серьезнейшие правовые инструменты и руководствуется холодным юридическим расчетом.Читайте такжеУдар по Путину и жесткая позиция Анкары: Кулеба объявил о борьбе Украины и Турции за Крым

"Мы применяем три долгосрочных инструмента для достижения цели: холодный юридический расчет, железные правовые аргументы и последовательную, систематическую работу по Стратегии внешнеполитической деятельности Украины", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Захват Россией кораблей ВМС Украины у Керченского пролива

Россия 5 ноября 2018 года в районе Керченского пролива в Черном море захватила три корабля Военно-морских сил Украины – бронированные катера Бердянск, Никополь и буксир Яны-Капу. В заложниках оказались 24 украинских военнослужащих, среди которых моряки и сотрудники СБУ. Корабли осуществляли плановый проход из порта Одессы в порту Бердянска. Россияне применили оружие в международных водах, что согласно действующему международному законодательству признается в качестве акта агрессии.

В Москве решили не признавать захваченных моряков военнопленными и решили судить их по статьям, предполагающим наказание за "незаконное пересечение российской границы".

Международный трибунал по морскому праву приказал РФ освободить украинских моряков в немедленном порядке и вернуть Украине корабли. Однако Москва отказалась выполнить требования.

7 сентября 2019 года моряки вернулись домой в рамках обмена пленными между РФ и Украиной. Формально Россия отпустила моряков "под личное обязательство", а уголовное дело закрыто не было.

18 ноября 2019 года Москва передала Киеву захваченные у Керченского пролива Корабли.