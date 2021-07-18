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Ультиматум России и беспомощность ОБСЕ: у Кравчука назвали "хулиганством" диалог по Донбассу

18 июля 2021, 14:58
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Минские соглашения не предусматривают требований, которые выдвигает Россия, сказал Денис Казанский.

ТКГ, Минские переговоры
Россия и боевики "ЛДНР" срывают переговоры по Донбассу - Казанский / УНИАН

Представители России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу блокируют переговорный процесс, вследствие чего нет никакого продвижения в диалоге. Россияне ставят Украине ультиматумы и требуют разрешения спорных вопросов в своих интересах. Боевики "ЛДНР", в свою очередь, фактически устраивают хулиганство, подключая к переговорам неутвержденных "экспертов". В ОБСЕ теряются и не знают, как вести себя в этой ситуации, заявил представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

В интервью НВ он рассказал о том, что представители РФ в ТКГ постоянно блокируют переговоры и ставят ультиматумы Украине. Такие условия не просто неприемлемы для Киева – они не обоснованы даже минскими договоренностями.

"В Минских соглашениях нет именно того, чего хочет Россия. Они нам постоянно говорят: "Мы хотим вот так, мы видим так, и будет либо так, либо никак". Это деструктивная позиция завоевателя, который выдвигает ультиматумы и требует, чтобы было только так, как он хочет", - сказал Казанский.

По его словам, боевики "ЛДНР", в свою очередь, подключают в онлайн-переговоры неких "экспертов", неутвержденных переговорным процессом, фактически срывая диалог.Читайте такжеСтавка на Байдена и вывод войск России с Донбасса: Зеленский раскрыл сценарий визита в Вашингтон

"Они просто берут людей и начинают самовольно подключать их к переговорам. В такой ситуации переговоры невозможны, есть моменты конфиденциальности", - объяснил украинский переговорщик.

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Он подверг критике такие действия и добавил, что ОБСЕ на практике ничего не может сделать в подобной ситуации.

"Это просто какое-то хулиганство. ОБСЕ не могла это остановить, они терялись, не понимали, как вести себя в этой ситуации", - подчеркнул Денис Казанский.

Переговоры по Донбассу

  • Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля сказал, что Киев, Париж и Берлин настаивают на проведении новой встречи нормандской четверки. Москве уже передали план по реализации Минских соглашений, который нужно обсудить в нормандском формате. Пока встреча откладывается из-за позиции российского государства.
  • Зеленский также заявил, что во время своего визита в Вашингтон он попросит президента США Байдена принять участие в переговорах по Донбассу. Идею можно будет реализовать в рамках нормандского формата в том случае, если на это согласятся Франция, Германия и Россия.
  • В Кремле 15 июля подчеркнули, что Россия, наряду с Украиной, Францией и Германией, поддерживает проведение нового саммита в рамках нормандского формата. Однако конкретных договоренностей о датах мероприятия на данный момент нет.
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