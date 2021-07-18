Ультиматум России и беспомощность ОБСЕ: у Кравчука назвали "хулиганством" диалог по Донбассу

Россия и боевики "ЛДНР" срывают переговоры по Донбассу - Казанский / УНИАН

Представители России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу блокируют переговорный процесс, вследствие чего нет никакого продвижения в диалоге. Россияне ставят Украине ультиматумы и требуют разрешения спорных вопросов в своих интересах. Боевики "ЛДНР", в свою очередь, фактически устраивают хулиганство, подключая к переговорам неутвержденных "экспертов". В ОБСЕ теряются и не знают, как вести себя в этой ситуации, заявил представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

В интервью НВ он рассказал о том, что представители РФ в ТКГ постоянно блокируют переговоры и ставят ультиматумы Украине. Такие условия не просто неприемлемы для Киева – они не обоснованы даже минскими договоренностями.

"В Минских соглашениях нет именно того, чего хочет Россия. Они нам постоянно говорят: "Мы хотим вот так, мы видим так, и будет либо так, либо никак". Это деструктивная позиция завоевателя, который выдвигает ультиматумы и требует, чтобы было только так, как он хочет", - сказал Казанский.

По его словам, боевики "ЛДНР", в свою очередь, подключают в онлайн-переговоры неких "экспертов", неутвержденных переговорным процессом, фактически срывая диалог.Читайте такжеСтавка на Байдена и вывод войск России с Донбасса: Зеленский раскрыл сценарий визита в Вашингтон

"Они просто берут людей и начинают самовольно подключать их к переговорам. В такой ситуации переговоры невозможны, есть моменты конфиденциальности", - объяснил украинский переговорщик.

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Он подверг критике такие действия и добавил, что ОБСЕ на практике ничего не может сделать в подобной ситуации.

"Это просто какое-то хулиганство. ОБСЕ не могла это остановить, они терялись, не понимали, как вести себя в этой ситуации", - подчеркнул Денис Казанский.

Переговоры по Донбассу