"Уйдите из нашего дома": в СНБО пригрозили Путину "другими вариантами"

Алексей Данилов поведал о дальнейших действиях на Донбассе / УНИАН

В том случае, если Украина не сможет договориться с РФ об урегулировании ситуации на Донбассе, власти вынуждены будут прибегнуть к другим методам. Речь идет о решениях СНБО, принятых в декабре 2019 года.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала Украина 24.

"Мы должны попытаться договориться с РФ, чтобы они ушли из нашего дома. Если это не удастся, то мы имеем полное решение прибегнуть к нашим проектам решений СНБО. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы решить все мирным путем", - заявил он.

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Данилов отметил, что сейчас сценарий урегулирования ситуации на Донбассе разворачивается по первому решению СНБО. Однако, он отказался рассказывать, какие еще варианты развития событий на Донбассе были приняты Советом нацбезопасности и обороны.

"Я не могу разглашать, что будет дальше", - подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее Главред писал, что Данилов заявил, что сегодня идет первая мировая биологическая война. А биологическая угроза опаснее ядерного оружия.

Напомним, ранее секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская разведка еще 25 января доложила о COVID-19, и какие могут быть последствия. Президент Украины Владимир Зеленский был проинформирован с первого дня.