В ЕС рассказали о сценариях вторжения России в Украину

Жозеп Боррель предполагает, что Россия может действовать и посредством гибридных тактик.
Верховный представитель Европейского Союза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель сделал заявление о вторжении России в Украину.
По его словам в интервью Die Welt, европейские спецслужбы рассматривают различные сценарии дальнейшего поведения РФ. Поэтому ЕС не исключают военное вторжение РФ в Украину.
"Нельзя полностью исключать вероятность военного вторжения. Но есть многие другие сценарии, которые вызывают беспокойство, даже если они менее экстремальны", - заявил Боррель.
Также представитель ЕС предполагает, что Россия может продолжать дестабилизировать украинское правительство своими гибридными тактиками и совершить новую эскалацию на Донбассе между украинской армией и боевиками.
Кроме того, Боррель предполагает, что Кремль будет продолжать оказывать газовое давление на Европу.
В связи с этим, по словам верховного представителя Европейского Союза, ЕС должен участвовать в переговорном процессе США и России по поводу деэскалации ситуации на украинской границе и обсуждения ситуации безопасности в Европе.
Напомним, ранее Боррель заявил, что российское государство хотело бы разделить с Америкой сферы влияния без Евросоюза, однако в Европе никогда не согласятся с таким сценарием.
Также ранее в Европейском союзе заявили о том, что Россию ждут масштабные санкции в случае вторжения в Украину.
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