Сделка США и РФ по безопасности – только с участием Европы: в ЕС поставили Москве условие

Участие ЕС в переговорах США и РФ по безопасности в Европе поддерживают в Вашингтоне - Боррель / Reuters

В переговорах США и России по гарантиям безопасности в Европе должен принять участие Евросоюз. Наднациональное объединение не хочет быть нейтральным зрителем диалога. Дискуссия Вашингтона и Москвы будет конструктивной только при участии Брюсселя. Российское государство хотело бы разделить с Америкой сферы влияния без Евросоюза, однако в Европе никогда не согласятся с таким сценарием. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В интервью Die Welt он рассказал о том, что участие ЕС в американо-российских переговорах по безопасности поддерживают и в Вашингтоне.

Читайте такжеТребования РФ – историческое унижение США и НАТО: Украина ожидает провала сделки Вашингтона и Москвы"Мы не хотим и не должны быть нейтральным зрителем, за которого примут решение. Так считает и госсекретарь США Энтони Блинкен, о чем он заявил мне 23 декабря в телефонном разговоре", - сказал Боррель.

По его словам, вопрос европейской безопасности связан не только с интересами США и России. Такие переговоры будут конструктивными только в случае участия в них Евросоюза.

"ЕС должен присутствовать на этих переговорах, такие переговоры будут только тогда иметь смысл, если они пройдут в тесной координации и с участием ЕС", - сказал дипломат.

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Также европейский чиновник добавил, что Россия стремится к ситуации, когда две стороны разделяют между собой сферы влияния без учета Евросоюза, однако в Брюсселе с такой ситуацией не согласны.

"Мы никогда с этим не согласимся", - подчеркнул Боррель.

Переговоры США и России по безопасности

МИД РФ 17 декабря обнародовал два документа. Это проекты договора России и США о гарантиях безопасности и соглашения по мерам обеспечения безопасности Штатов, РФ и Североатлантического альянса.

В документах речь идет о том, что Россия требует гарантий от Запада по нерасширению НАТО на восток и невступлению Украины в Альянс.

Спикер Белого дома Джен Псаки говорила, что Вашингтон не намерен вести переговоры с Москвой по вопросам безопасности Европы без участия ЕС и стран-партнеров. К тому же американцы не готовы к уступкам, связанным с ограничением стран на реализацию суверенной политики.

В НАТО заявили, что переговоры по безопасности с Россией должны учитывать интересы Альянса. Консультации относительно таких вопросов следует проводить, в том числе, и с Украиной. До начала переговорного процесса Москва должна добиться прогресса в отношениях с Киевом.

СМИ сообщили, что, предположительно, 10 января состоятся переговоры США и России, темой которых станет Украина. Также они намерены обсудить вопросы контроля над ядерным оружием.

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