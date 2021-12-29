УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Сделка США и РФ по безопасности – только с участием Европы: в ЕС поставили Москве условие

29 декабря 2021, 13:15
Прослушать новость
Остановить

Россия ставит перед собой задачу разделить с США сферы влияния в Европе без учета интересов Евросоюза, сказал Жозеп Боррель.

Евросоюз
Участие ЕС в переговорах США и РФ по безопасности в Европе поддерживают в Вашингтоне - Боррель / Reuters

В переговорах США и России по гарантиям безопасности в Европе должен принять участие Евросоюз. Наднациональное объединение не хочет быть нейтральным зрителем диалога. Дискуссия Вашингтона и Москвы будет конструктивной только при участии Брюсселя. Российское государство хотело бы разделить с Америкой сферы влияния без Евросоюза, однако в Европе никогда не согласятся с таким сценарием. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В интервью Die Welt он рассказал о том, что участие ЕС в американо-российских переговорах по безопасности поддерживают и в Вашингтоне.

Читайте такжеТребования РФ – историческое унижение США и НАТО: Украина ожидает провала сделки Вашингтона и Москвы"Мы не хотим и не должны быть нейтральным зрителем, за которого примут решение. Так считает и госсекретарь США Энтони Блинкен, о чем он заявил мне 23 декабря в телефонном разговоре", - сказал Боррель.

По его словам, вопрос европейской безопасности связан не только с интересами США и России. Такие переговоры будут конструктивными только в случае участия в них Евросоюза.

"ЕС должен присутствовать на этих переговорах, такие переговоры будут только тогда иметь смысл, если они пройдут в тесной координации и с участием ЕС", - сказал дипломат.

Реклама

Также европейский чиновник добавил, что Россия стремится к ситуации, когда две стороны разделяют между собой сферы влияния без учета Евросоюза, однако в Брюсселе с такой ситуацией не согласны.

"Мы никогда с этим не согласимся", - подчеркнул Боррель.

Переговоры США и России по безопасности

МИД РФ 17 декабря обнародовал два документа. Это проекты договора России и США о гарантиях безопасности и соглашения по мерам обеспечения безопасности Штатов, РФ и Североатлантического альянса.

В документах речь идет о том, что Россия требует гарантий от Запада по нерасширению НАТО на восток и невступлению Украины в Альянс.

Спикер Белого дома Джен Псаки говорила, что Вашингтон не намерен вести переговоры с Москвой по вопросам безопасности Европы без участия ЕС и стран-партнеров. К тому же американцы не готовы к уступкам, связанным с ограничением стран на реализацию суверенной политики.

В НАТО заявили, что переговоры по безопасности с Россией должны учитывать интересы Альянса. Консультации относительно таких вопросов следует проводить, в том числе, и с Украиной. До начала переговорного процесса Москва должна добиться прогресса в отношениях с Киевом.

СМИ сообщили, что, предположительно, 10 января состоятся переговоры США и России, темой которых станет Украина. Также они намерены обсудить вопросы контроля над ядерным оружием.

Главред рекомендует:

viber
новости России Евросоюз новости США Жозеп Боррель
Сейчас вы просматриваете новость «Сделка США и РФ по безопасности – только с участием Европы: в ЕС поставили Москве условие». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на 2022 год вернулась удивительная короткая стрижка каре до подбородка из бурных 1920-хВ моду на 2022 год вернулась удивительная короткая стрижка каре до подбородка из бурных 1920-х Ани Лорак поразила внешним видом с женой пресс-секретаря ПутинаАни Лорак поразила внешним видом с женой пресс-секретаря Путина Звезда Сватов Анна Кошмал восхитила Сеть идеальными формами в соблазнительном нижнем бельеЗвезда Сватов Анна Кошмал восхитила Сеть идеальными формами в соблазнительном нижнем белье Хлеб по 50 гривен за буханку: украинцам назвали сроки максимального подорожанияХлеб по 50 гривен за буханку: украинцам назвали сроки максимального подорожания Приметы на 26 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 26 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду
13:17

Приметы на 30 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду

13:15

Сделка США и РФ по безопасности – только с участием Европы: в ЕС поставили Москве условиеВидео

13:13

С наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихах

13:00

Гороскоп на завтра, 30 декабря 2021: Львам – деньги, Девам – удача, Стрельцам – опасностьВидео

12:56

Фотографировались с черепом, чтобы выложить в соцсети: на Прикарпатье подростки разгромили склеп

Реклама
12:44

Арнольд Шварценеггер официально развелся с Марией Шрайвер после 10 лет судебных разбирательств

12:40

Пожар в COVID-реанимации на Прикарпатье возник из-за зажженной свечи: пациенты сгорели заживоВидео

12:17

"Ребенок без сознания лежал под кроватью": на Харьковщине мужчина вынес 8-летнего мальчика из пылающего дома

12:12

За 2021 год на Днепропетровщине сдали почти 100 объектов "Большой стройки"

12:05

В Украине в 10 раз увеличили штрафы за незаконную вырубку деревьев, сбор грибов и ягодВидео

12:01

Лобода или Шакира: как выглядела Покрещук до того, как "накачала" самые большие скулы в мире

11:20

Известный гонщик Мочанов попал в дорожный скандал в центре Киева

11:10

"Было много грусти и облегчения": Анна Кошмал рассказала про финал Сватов и как встретит Новый ГодВидео

11:00

"Или деньги - или тело обратно в морг": в Киеве сотрудники похоронного бюро требовали взятку с семьи умершего

10:45

США оставят свои корабли в Средиземном море из-за скопления войск РФ возле Украины, – СМИВидео

10:33

Подбираем правильный тональный крем: от пудры из муки и мела к микрогранулам и "второй коже" новости компании

10:29

Обожжено 90% тела: в результате пожара в больнице на Прикарпатье пострадали три медикаВидео

10:06

"Вареник с брынзой": Вирастюк вульгарно прокомментировал пикантное фото девушки и угодил в скандал

09:45

В Днепре трамвай сошел с рельсов и насмерть сбил женщину-пешеходаВидео

09:17

"Потеря путинского триллиона": политолог объяснил, почему в Кремле боятся "адских" санкций СШАВидео

Реклама
09:07

Украинцам нужно готовиться к погодной аномалии: синоптик выдал неожиданный прогноз

08:46

Украина стала ближе к вступлению в ЕС и НАТО - Кулеба

08:15

Потеря доверия и заинтересованности: каким был 2021 год для украинской дипломатиимнение

08:02

Морозы отступят, придет оттепель: синоптик уточнила, какой будет погода в Украине на Новый год 2022Видео

07:56

Гороскоп на сегодня 29 декабря 2021: Львам – интриги, Козерогам – сплетни, Рыбам – проверка на прочностьВидео

07:15

"Посмотрим": Байден ответил, будет ли встречаться с Путиным из-за УкраиныВидео

06:50

Астрологический прогноз на январь-2022: как сложатся работа, поездки, любовные и денежные дела

06:37

В больнице на Прикарпатье прогремел взрыв: число жертв возросло до четырех

06:28

Четыре причины, почему Россия готовит наступление на Украинумнение

05:41

Вкуснейший салат на Новый год 2022 Тигренок: готовить всего 20 минутВидео

05:23

Гороскоп на январь 2022 обещает Водолеям тайный роман, возвращение бывшего любовника и смену имиджаВидео

05:10

Когда COVID-больным стоит вызвать скорую: в Минздраве назвали перечень тревожных симптомовВидео

04:39

Как и чем чистить кухонную вытяжку в домашних условиях

04:39

Как заставить каланхоэ обильно цвести в домашних условиях - простые хитрости

04:17

Дита фон Тиз уже не та: 49-летняя королева бурлеска заметно поправилась

03:53

Болят и отекают ноги - Комаровский назвал причины и способы решения

03:25

"Новая почта" вводит новые тарифы и услуги с 1 января: что изменитсяВидео

02:34

Украинская блогерша взволновала "горячими" кадрами после родов

02:23

Леся Никитюк в тончайшей комбинации показала свои "персики" в постели

02:20

Цены на грибы в Украине взвинтили до неприличной отметки: где шампиньоны самые дорогиеВидео

Реклама
01:45

Диетолог объяснила, кому категорически нельзя есть морковь

01:36

С 2022 года в Украине начнут закрывать роддомы: в чем причинаВидео

01:22

9 самых громких разводов знаменитостей в 2021 годуВидео

00:51

Приметы на 29 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:35

Делаем красивый дом: что сейчас модно в интерьере, а от чего лучше избавитьсяВидео

28 декабря, вторник
23:59

В Ивано-Франковской области взорвалась больница, есть жертвы

23:42

Приносят удачу и богатство: названы три самых денежных дня неделиВидео

23:35

Вкуснейший мясной салат на Новый год 2022 Карнавальная маска за 15 минутВидео

22:56

На Буковине мужчина сбил 19-летнюю беременную и бросил ее умиратьВидео

22:38

Кому нельзя есть красную икру и чем опасна для организмаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять