В ЕС грозят России масштабными санкциями в случае вторжения в Украину

Новые санкции против РФ уже готовы, говорит Урсула фон дер Ляйен.
В Европейском союзе заявили о том, что Россию ждут масштабные санкции в случае вторжения в Украину, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Евросоюз хочет хороших отношений с Россией. Однако ЕС ставит их в зависимость от ситуации с Украиной, подчеркнула она в интервью Le Journal du Dimanche.
Европейский чиновник уточнила, что "после любой агрессии против Украины последуют санкции с масштабными последствиями".
"Они готовы. Европейские страны едины и действуют в координации с США и НАТО. Мы хотим хороших отношений с Россией, но это зависит от ее действий. Она должна прекратить провокации", - добавила Урсула фон дер Ляйен.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости введения в отношении России превентивных санкций.
Как подчеркнул он на брифинге по результатам саммита Люблинского треугольника, введение новых ограничительных мер против РФ необходимо для недопущения усиления эскалации с ее стороны.
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