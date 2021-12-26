В ЕС грозят России масштабными санкциями в случае вторжения в Украину

РФ грозят новые санкции, заявили в ЕС

В Европейском союзе заявили о том, что Россию ждут масштабные санкции в случае вторжения в Украину, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз хочет хороших отношений с Россией. Однако ЕС ставит их в зависимость от ситуации с Украиной, подчеркнула она в интервью Le Journal du Dimanche.

Европейский чиновник уточнила, что "после любой агрессии против Украины последуют санкции с масштабными последствиями".

"Они готовы. Европейские страны едины и действуют в координации с США и НАТО. Мы хотим хороших отношений с Россией, но это зависит от ее действий. Она должна прекратить провокации", - добавила Урсула фон дер Ляйен.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости введения в отношении России превентивных санкций.

Как подчеркнул он на брифинге по результатам саммита Люблинского треугольника, введение новых ограничительных мер против РФ необходимо для недопущения усиления эскалации с ее стороны.

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