В КСУ сделали неожиданное заявление в ответ на оценку Венецианской комиссии

В Конституционном суде предпочли не комментировать критику от Венецианской комиссии.
Венецианская комиссия в своих выводах по решению КСУ от 27 октября акцентирует внимание на необходимости уважения украинских властей к вердиктам суда и их выполнении, несмотря на спорные моменты.
Об этом заявили в отделе коммуникаций КСУ и правового мониторинга в четверг, 10 декабря, комментируя заключение Венецианской комиссии по вопросу вердикта Конституционного суда касательно отмены электронного декларирования в Украине.
Согласно заявлению инстанции, Комиссия настаивает на соблюдении принципа разделения властей, поэтому законодательная и исполнительная власти должны с уважением относиться к КСУ и исполнять решения суда.
"Венецианская комиссия подчеркнула, что принцип распределения государственной власти заключается в частности в том, что парламент и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда Украины как "охранника" Конституции Украины, и его решения должны исполняться", - отмечают в пресс-службе Конституционного суда.Читайте такжеУвольнение судей КСУ и удар по е-декларациям: Зеленский обратился к Верховной Раде
Как заверили в КСУ, украинский парламент, согласно заключению Венецианской комиссии, должен выполнять решение суда, учитывая Основной закон Украины и международные правовые нормы.
"В заключении подчеркивается, что, несмотря на неоднозначное восприятие решения КС, конституционная роль Конституционного суда должна уважаться и Верховная Рада Украины должна выполнять его решения с учетом Конституции Украины и международных стандартов", - подчеркнули в Конституционном суде.
Конституционный кризис в Украине
- Конституционный суд Украины 27 октября признал неконституционным электронное декларирование. Статья 366-1, предусматривающая Уголовную ответственность для госслужащих за ложь в электронных декларациях, фактически была отменена.
- Суд обязал НАПК закрыть реестр деклараций и запретил агентству проводить мониторинг таких документов.
- Верховная Рада 4 декабря восстановила уголовную ответственность за ложь в электронных декларациях. Санкция закона предусматривает штраф, общественные работы и ограничение свободы.
- 9 декабря Венецианская комиссия постановила, что решение КСУ было принято с нарушениями и рекомендовала украинскому парламенту восстановить уголовную ответственность за недостоверные е-декларации с включением пункта о возможном лишении свободы.
- 10 декабря президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио подверг критике решение КСУ по е-декларациям, однако подчеркнул, что Рада все равно должна его выполнить.