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В КСУ сделали неожиданное заявление в ответ на оценку Венецианской комиссии

10 декабря 2020, 19:58
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В Конституционном суде предпочли не комментировать критику от Венецианской комиссии.

Конституционный суд
В КСУ заявили, что Венецианская комиссия подтвердила обязанность Рады выполнять решения суда / УНИАН

Венецианская комиссия в своих выводах по решению КСУ от 27 октября акцентирует внимание на необходимости уважения украинских властей к вердиктам суда и их выполнении, несмотря на спорные моменты.

Об этом заявили в отделе коммуникаций КСУ и правового мониторинга в четверг, 10 декабря, комментируя заключение Венецианской комиссии по вопросу вердикта Конституционного суда касательно отмены электронного декларирования в Украине.

Согласно заявлению инстанции, Комиссия настаивает на соблюдении принципа разделения властей, поэтому законодательная и исполнительная власти должны с уважением относиться к КСУ и исполнять решения суда.

"Венецианская комиссия подчеркнула, что принцип распределения государственной власти заключается в частности в том, что парламент и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда Украины как "охранника" Конституции Украины, и его решения должны исполняться", - отмечают в пресс-службе Конституционного суда.Читайте такжеУвольнение судей КСУ и удар по е-декларациям: Зеленский обратился к Верховной Раде

Как заверили в КСУ, украинский парламент, согласно заключению Венецианской комиссии, должен выполнять решение суда, учитывая Основной закон Украины и международные правовые нормы.

"В заключении подчеркивается, что, несмотря на неоднозначное восприятие решения КС, конституционная роль Конституционного суда должна уважаться и Верховная Рада Украины должна выполнять его решения с учетом Конституции Украины и международных стандартов", - подчеркнули в Конституционном суде.

Конституционный кризис в Украине

Верховная Рада КСУ Венецианская комиссия новости Украины
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