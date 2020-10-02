В МИД Украины озвучили позицию по санкциям ЕС против Беларуси

Кулеба высказался о санкциях против Беларуси / УНИАН

В МИД Украины заявили о том, что наша страна обеими руками поддерживает введение жестких санкций против Беларуси со стороны Европейского союза. Киев планирует присоединиться к ним.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC Украина.

Министр отметил, что хотел бы сначала ознакомиться со списком лиц, попавших под европейские санкции.

"Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики", - пояснил он.

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Кулеба подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное, чтобы помогать белорусскому народу "в этой сложной ситуации".

"Украина считает, что в этой ситуации важно действовать единым фронтом", - добавил глава МИД.

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