В МИД Украины озвучили позицию по санкциям ЕС против Беларуси

Дмитрий Кулеба выразил желание ознакомиться с полным санкционным списком.
В МИД Украины заявили о том, что наша страна обеими руками поддерживает введение жестких санкций против Беларуси со стороны Европейского союза. Киев планирует присоединиться к ним.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC Украина.
Министр отметил, что хотел бы сначала ознакомиться со списком лиц, попавших под европейские санкции.
"Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики", - пояснил он.
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Кулеба подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное, чтобы помогать белорусскому народу "в этой сложной ситуации".
"Украина считает, что в этой ситуации важно действовать единым фронтом", - добавил глава МИД.
Санкции против режима Лукашенко
- На территории Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы, победителем которых провозгласили Александра Лукашенко. По данным Центризбиркома, он набрал 80,10% голосов избирателей.
- Оппозиция и значительная часть белорусского народа не признали выборы. Десятки тысяч людей каждые выходные собираются на мирные митинги против режима Лукашенко.
- В ночь с 11 на 12 августа на улицах Беларуси произошли массовые аресты. Силовики жестко избивали активистов и случайных прохожих. Задержали около 7 тысяч людей.
- В ответ на такие действия Запад назвал выборы президента сфальсифицированными и принял решение ввести санкции против режима Лукашенко.
- Также санкции против Беларуси ввели и страны Балтии - Латвия, Литва и Эстония.
- 23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию и вступил на пост главы государства, однако цивилизованный мир не признает его президентом Беларуси.
- 2 октября Евросоюз ввел санкции против 44 наиболее влиятельных чиновников режима Александра Лукашенко. Самого Лукашенко в санкционных списках нет.