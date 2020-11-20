В МИД Украины высмеяли Лукашенко из-за "спецслужб США в Киеве"

Кулеба показал анимацию в ответ на заявление Лукашенко / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба решил ответить мемом на заявление главы Беларуси Александра Лукашенко, который заявил о наличии в Киеве координационного центра американских спецслужб.

В своем аккаунте в микроблоге Twitter дипломат ретвитнул новость с заявлением Лукашенко, выложив в ответ анимацию капитана Пикара из Стартрека.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко сделал заявление о том, что спецслужбы Беларуси и их российские коллеги "увидели" американские координационные центры под Варшавой и в Киеве.

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