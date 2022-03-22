В МВФ оценили влияние войны на экономику Украины

ВВП Украины ждет спад на треть – МВФ / Reuters

Война в Украине оказывает огромное отрицательное влияние на украинскую экономику. Спад ее ВВП может составить треть от довоенного, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в дискуссии Foreign Policy Live, пишет Reutres.

"Разрушение украинской экономики разбивает мне сердце. Мы, вероятно, увидим сокращение, которое может составить треть того, что было до войны", – сказала Георгиева.

По ее словам, МВФ сразу отреагировал на запрос Украины о чрезвычайном финансировании в размере 1,4 млрд долларов. Эти деньги необходимы для поддержания функционирования страны.

Она добавила, что после окончания войны понадобятся огромные усилия по восстановлению Украины. При этом "МВФ внесет свою лепту".

Напомним, ранее в МВФ сообщили, что Украина столкнется со значительными затратами на восстановление и реконструкцию инфраструктуры, разрушенной во время войны.

Как говорится в пресс-релизе организации, помимо человеческих жертв, экономический ущерб для Украины уже значителен.

"Морские порты и аэропорты закрыты и повреждены, разрушены многие дороги и мосты. Хотя очень сложно оценить потребности в финансировании именно на этом этапе, уже ясно, что Украина столкнется со значительными затратами на восстановление и реконструкцию", – говорится в сообщении.

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