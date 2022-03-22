УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

В МВФ оценили влияние войны на экономику Украины

22 марта 2022, 21:10

Война в Украине оказывает огромное отрицательное влияние на украинскую экономику.

МВФ
ВВП Украины ждет спад на треть – МВФ / Reuters

Война в Украине оказывает огромное отрицательное влияние на украинскую экономику. Спад ее ВВП может составить треть от довоенного, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в дискуссии Foreign Policy Live, пишет Reutres.

"Разрушение украинской экономики разбивает мне сердце. Мы, вероятно, увидим сокращение, которое может составить треть того, что было до войны", – сказала Георгиева.

По ее словам, МВФ сразу отреагировал на запрос Украины о чрезвычайном финансировании в размере 1,4 млрд долларов. Эти деньги необходимы для поддержания функционирования страны.

Она добавила, что после окончания войны понадобятся огромные усилия по восстановлению Украины. При этом "МВФ внесет свою лепту".

Напомним, ранее в МВФ сообщили, что Украина столкнется со значительными затратами на восстановление и реконструкцию инфраструктуры, разрушенной во время войны.

Как говорится в пресс-релизе организации, помимо человеческих жертв, экономический ущерб для Украины уже значителен.

"Морские порты и аэропорты закрыты и повреждены, разрушены многие дороги и мосты. Хотя очень сложно оценить потребности в финансировании именно на этом этапе, уже ясно, что Украина столкнется со значительными затратами на восстановление и реконструкцию", – говорится в сообщении.

Читайте также:

viber
МВФ ВВП военная агрессия РФ новости Украины
Реклама
Популярное
На Землю идет мощная магнитная буря: когда будет опаснее всего и как защитить здоровьеНа Землю идет мощная магнитная буря: когда будет опаснее всего и как защитить здоровье Гороскоп для Тельцов на апрель 2022: внезапный переезд, помощь ангела-хранителя и заграницаГороскоп для Тельцов на апрель 2022: внезапный переезд, помощь ангела-хранителя и заграница Путин скоро умрет из-за предательства: нумеролог назвал сроки и имя "Иуды"Путин скоро умрет из-за предательства: нумеролог назвал сроки и имя "Иуды" Гороскоп на апрель 2022 для Раков: переезд, непредвиденный финансовый кризис и новый статусГороскоп на апрель 2022 для Раков: переезд, непредвиденный финансовый кризис и новый статус Гороскоп на сегодня, 22 марта 2022: Скорпионам – подсказки судьбы, Львам – перемены в жизниГороскоп на сегодня, 22 марта 2022: Скорпионам – подсказки судьбы, Львам – перемены в жизни

Последние новости

21:33

"Путин может напасть на другие страны": в ОП призвали Европу адекватно оценивать риски войны РФ

21:10

В МВФ оценили влияние войны на экономику Украины

21:07

Гороскоп для Украины на 23 марта: бои на войне будут жаркими, дома - поломки, аварии и тревога

20:59

Дочь Владимира Машкова публично осудила пропутинские взгляды своего отцаВидео

20:47

У США есть доказательства нацеленной атаки армии Путина по мирным объектам УкраиныВидео

Реклама
20:16

В РФ депутаты предложили заменить голливудские фильмы в российском прокате на индийские и китайские

20:10

Приметы на 24 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:53

В Украину ворвется похолодание и снег: синоптик назвала точную дату непогодыВидео

19:33

Путину не суждено взять Украину: когда Запад вмешается в войнумнение

19:15

Под Мариуполем оккупанты захватили колонну эвакуационных автобусовВидео

19:11

Пять диагнозов для Путина: чем болеет президент страны-агрессора, скрываясь в бункере на Алтае

18:57

В Киеве оккупанты нанесли удар по району Оболонь – ГСЧС

18:45

"Останетесь без трусов!": Эктор Хименес-Браво призвал олигархов "решить" Путина

18:32

"Чернобаевка 7,5": Арестович рассказал, как российские оккупанты уничтожили сами себяВидео

18:13

Подруги Кабаевой считают, что она может уговорить Путина закончить войну – СМИ

18:02

"Стреляли прицельно в сердце и голову": в Буче оккупанты расстреляли мужчину на глазах у сынаВидео

17:47

Как Лукашенко может заставить землю дрожать под ногами у Путинамнение

17:38

Путин отказывается слушать российскую разведку после провала оккупации Украины - Focus

17:30

"Нападут в ближайшие дни": Беларусь готова вторгнуться в УкраинуВидео

17:28

Агутин и Варум присоединились к сбору средств украинским детямВидео

Реклама
16:54

"Над головой пролетела ракета": Сумская рассказала об ужасах похорон мамы под бомбежку КиеваВидео

16:48

"Путина свергнут": российский режиссер Сокуров назвал сроки переворота в России

16:33

Поражение России приближается, и ее не спасут ни сирийцы, ни потешные белорусские войскамнение

16:28

От 10 до 15 тысяч: в СБУ подсчитали, сколько бойцов могут отправить из Беларуси в Украину

16:23

Под Киевом в зоне боевых действий пропал известный фотожурналист

16:09

Андрей Шевченко отказался произносить фамилию Путина, назвав его "существом"

16:07

Первая помощь при ожогах – что категорически нельзя делать и когда звонить в скорую

15:28

Самый вкусный и невероятно простой рецепт: луковый пирог за 20 минутВидео

15:07

Руины, сожженная техника и разбомбленные здания: как выглядит Макаров после оккупации РФВидео

15:07

Похмелье будет тяжелым, или Как Россия откатилась в средние векамнение

14:40

Как сбить температуру в домашних условиях - что делать, если под рукой нет таблеток

14:26

Осень 2022 компенсирует украинцам холодную весну: синоптик озвучила долгосрочный прогноз погоды

14:11

Лукашенко обманул Путина и отказался нападать на Украину: Кремль готовит свержение главы Беларуси

14:08

В Херсоне оккупанты закидали гранатами с газом протестующих

14:08

Помощь беженцам из Украины в Германии: как добраться и на что можно рассчитывать

13:43

В США обещают солидную награду за "голову Чичериной" - ранее она сняла украинский флаг в Энергодаре

13:33

Правительство будет доплачивать работодателям по 6,5 тыс. грн за трудоустройство переселенцев, - министр экономики

13:24

Когда умрет Путин – пророчество Нострадамуса

13:22

"Остановите одного, чтобы выжили миллионы": Зеленский обратился с яростной речью к парламенту ИталииВидео

13:08

Финляндия задержала 21 яхту: если окажется, что суда "олигархов Путина", их немедленно конфискуют

Реклама
12:58

Разжарит по максимуму уже в июне: синоптик предупредила о необычной погоде летом 2022 в Украине

12:57

Чистый четверг в 2022 году: дата, традиции и запреты дня

12:52

"Путин отправится в ад после Нюрнбергского процесса": Шер показала миру раненного в Мариуполе ребенка

12:37

Мариуполь уничтожается генералом-любимцем Путина, прославившимся жестокостью в Сирии

12:31

Почему украинцы никогда не простят Россию и россиянмнение

12:30

"Надо ехать в Россию и навалять Путину": Кравец не сдержала слез, рассказывая о своих детяхВидео

12:27

Арестович заявил, что РФ никогда не возьмет Киев, а вся Украина станет для оккупантов Чернобаевкой

12:10

Приметы на 23 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

12:06

Активные боевые действия в Украине прекратятся через две-три недели - Арестович

11:51

Был в носках и трусах ВСУ: украинские защитники взяли в плен подполковника армии РФ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять